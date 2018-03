El Internet está lleno de muchísimas tendencias bastante extrañas, cada una más loca que la anterior. Como esa locura del brillo. ¿Alguien más piensa que es lo más extraño que ha pasado en el mundo?

Si bien las siguientes tendencias parecen un fracaso desde el principio, ¡no podemos dejar de divertirnos con ellas! ¿Cuál de éstas te parece más loca? ¿Cuál no probarías jamás?

Tener unos labios exuberantes y gruesos es el sueño de muchas chicas y chicos gracias a Kylie Jenner y la tendencia que creó haciendo estos pucheros. De ahí surgió el reto de labios increíblemente peligroso que sacudió Internet, por no decir más. El desafío consiste en tomar una fotografía de tus labios de tamaño regular, luego aspirar un vaso y publicar el resultado que casi siempre es bastante espeluznante.

Ya sea que se trate de base, corrector o esmalte de uñas, el año 2017 será recordado para siempre como el año en que los usuarios de YouTube y blogueros intentaron apilar 100 capas de todo en sus cuerpos.

El exceso de brillo ya no es solo para las chicas. ¿Qué es lo que hay que hacer brillar en la barba de un hombre? ¡Simplemente es moda!

Today is the proudest day of my life. I successfully took a picture of me high fiving myself pic.twitter.com/tCZ53T5JSx

— Seth Schneider (@TOSUBUCK) 8 de octubre de 2016