George Michael, 100 millones de discos y una muerte prematura

-La estrella del pop británico George Michael, muerto este domingo a los 53 años, integrante del dúo Wham en los años 1980, vendió más de 100 millones de discos en cuatro décadas de carrera.

Georgios Kyriacos Panayiotou nació en el barrio de East Finchley, en el norte de Londres, el 25 de junio de 1963, hijo de un restaurador grecochipriota que había emigrado en la década de los 1950 al Reino Unido, cuando Chipre era territorio británico, y de una bailarina inglesa.

Siendo adolescente, su familia se mudó a Radlett, en el condado de Hertfordshire, al oeste de Londres, donde conoció a Andrew Ridgeley, con quien formó el grupo Wham.

El grupo publicó cuatro discos entre 1982 y 1986: “Fantastic”, “Make It Big”, “The Final” y “Music from the Edge of Heaven”, con éxitos como “Wake Me Up Before You Go-Go”, “Careless Whisper” y “Last Christmas”, que se ha convertido en un clásico navideño en todo el mundo.

En 1987 publicó su primer disco en solitario, “Faith”, cuyos nueve temas se contaron prácticamente como éxitos, desde el que le daba título al disco a “I Want Your Sex”, pasando por “One More Try” o “Kissing a Fool”.

De la estética más aseada y adolescente de Wham, Michael dio el salto a las prendas de cuero, la barba de dos días y las gafas de espejo, convirtiéndose en un icono homosexual.

A “Faith” le siguieron cinco álbumes en solitario y un minidisco (EP): “Listen Without Prejudice Vol. 1″ (1990), “Five Live (EP)” (1993), “Older” (1996), “Songs from the Last Century” (1999), “Patience” (2004), y “Symphonica”.

Michael tuvo varios roces con la ley por asuntos de drogas, pero no exclusivamente. A partir de 2011 empezaron a conocerse problemas de salud cuando sufrió una neumonía.

En 2017 tenía previsto estrenar un documental sobre estos últimos años, en que ha vivido alejado de los focos públicos.

al/ltl

HRMH

AFP

Farándula Internacionales