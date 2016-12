La temperatura del Ártico se eleva 30º sobre la norma

El pasado jueves se registró en la región del Ártico una temperatura superior en 30 grados centígrados a la temperatura media de la zona, llegando a superar los 0º cerca del polo norte, informa el portal de noticias CBC News.

Según el informe sobre anomalías climáticas en el Ártico publicado por Arctic Buoy, las temperaturas en esta región lleva varios meses en aumento. De hecho, durante el pasado mes de noviembre la temperatura se elevó unos 20º sobre la media propia para esa época del año.

La preocupación por parte de la comunidad científica no se ha hecho esperar. El investigador Ted Scambos, investigador principal del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de la Universidad de Colorado Boulder (EE.UU.), afirma que este calentamiento es una clara señal de que el cambio climático es un hecho que está cambiando el planeta. Asimismo, predice que, si este ritmo se mantiene, en el año 2050 o 2060 en el Ártico ya no quedará hielo.

Por su parte, el climatólogo David Phillips señala que están cambiando los patrones de las corrientes de aire. Donde antes el viento soplaba de oeste a este, ahora lo hace de norte a sur y viceversa, arrastrando consigo corrientes de aire gélidas inusuales sobre Norteamérica y devolviendo aire caliente desde Groenlandia y Noruega al Ártico.

En consecuencia, la vida de los animales y de las personas que habitan regiones nórdicas como Canadá está cambiando mucho y rápidamente. “Para los norteños es una situación de vida o muerte”, apunta Phillips. “Ya no se puede pescar o cazar como antes, los edificios se derrumban y las ventanas ya no se ajustan a sus marcos, todo porque el ambiente está cambiando y no porque ellos [los habitantes] lo quieran, lo que les convierte en las primeras víctimas” del cambio climático, añade.

Texto: RT

Link: https://actualidad.rt.com/actualidad/227062-clima-aumento-temperaturas-artico

CNAA

Internacionales Noticias