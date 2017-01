Messi salva un punto para el Barça, pero el Real Madrid se escapa ya a cinco

-El Barcelona no pasó del empate a un gol en su visita a Villarreal y suma un punto que puede ser insuficiente en su pelea por el campeonato con el Real Madrid, que se distancia ya a cinco unidades y con un partido menos.

El italiano Nicola Sansone adelantó a los locales al inicio de la segunda parte (50) y el argentino Lionel Messi empató sobre el pitido final con un lanzamiento directo de falta (90).

“La valoración no es positiva porque necesitábamos los tres puntos y no lo hemos conseguido, pese a haber tenido más posesión y más ocasiones que el rival, pero no tuvimos efectividad”, declaró el técnico azulgrana Luis Enrique Martínez.

El entrenador azulgrana se mostró convencido que su equipo aún está en disposición de “luchar por la liga”, aunque admitió que “dependemos del Real Madrid”.

Con este punto, el Barcelona suma 35 puntos y pierde la segunda plaza en favor del Sevilla (36), mientras que el líder Real Madrid suma 40, tras su goleada el domingo contra el Granada (5-0), con un partido menos.

El Sevilla recibirá al Real Madrid el próximo domingo en el Estadio Sánchez Pizjuán.

El Barça tuvo la posesión del balón, pero las primeras ocasiones de gol fueron para los locales, primero con un disparo alto del mexicano Jonathan Dos Santos (9) y después en una jugada de Roberto Soriano que el italiano no acertó a rematar en el área (12).

- Cazado a la contra -

La segunda parte comenzó igualmente con dominio de los catalanes, pero el Villarreal cazó una contra y abrió el marcador: un centro del francés Lucas Digne por la izquierda lo cortó Bruno Soriano, que cedió a Alexandre Pato y el brasileño condujo rápidamente la contra y en la cercanía del área contraria cedió a Sansone para el italiano batiese de tiro cruzado a Marc André Ter Stegen (50).

Messi empató con un soberbio lanzamiento directo de falta (90), ero el Barcelona ya no tuvo tiempo para más y se dejó dos puntos en El Estadio de la Cerámica, nombre con el que se ha rebautizado a partir de este domingo El Madrigal, que pueden acabar siendo decisivos en la lucha por la Liga.

“Ellos demostraron durante toda la Liga que jugando de locales son difíciles, pero en la segunda parte tuvimos ocasiones también, aunque no pudimos concretarlas hasta el gol de Leo”, lamentó Suárez al final del choque.

