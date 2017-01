Vine se cerrará para siempre el 17 de enero

Puede que ya hayamos dejado atrás el año 2016, pero eso no quiere decir que Twitter se haya olvidado de que tenía pendiente cerrar de una vez por todas la red social de microvídeos Vine. La empresa del pájaro azul acaba de confirmar que Vine cerrará el día 17 de enero, y a partir de ese momento la aplicación ya no permitirá seguir subiendo vídeos a su plataforma.

La aplicación de Vine pasará a llamarse Vine Camera, y pese a que seguirá ofreciendo la posibilidad de inmortalizar microvídeos de 6,5 segundos de duración igual que lo venía haciendo hasta ahora la app original, la principal diferencia residirá en que esos vídeos solamente se podrán publicar directamente en Twitter.

Lo que está claro es que Jack Dorsey, mandamás de Twitter, no tiene ningún interés en seguir gastando recursos en mantener una red social que aparentemente ya no le resulta rentable -suponiendo que alguna vez lo haya sido-. Pero eso no quiere decir que el concepto original de Vine se vaya a esfumar de un día para otro.

La aplicación original de la red social pasará a llamarse a partir del día 17 de enero Vine Camera, y es de suponer que desde este enlace de Google Play (o este otro de la App Store) se podrá seguir descargando la nueva versión de esta app. En la aplicación todo seguirá igual salvo una cosa: los vídeos que grabemos solamente se podrán bien compartir en Twitter o bien guardar en el móvil, y ya no habrá ninguna red social en “exclusiva” esperando a que compartamos nuestras creaciones.

En los próximos días, Vine ofrecerá a los usuarios la posibilidad de seguir a sus creadores favoritos en Twitter, mientras que todos los vines creados hasta la fecha estarán disponibles para su descarga hasta el día de la transición; a partir de ahí, ya no será posible recuperar los vídeos de la red social.

Según los desarrolladores de la aplicación, Twitter ya estará preparado para reproducir automáticamente en loop los vídeos de 6,5 segundos que creemos a través de Vine Camera. -sm

Fuente: elpaisonline.com