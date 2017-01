Traidores a la patria, ¡no pasarán! (2)

RAMÓN CUSTODIO

Ex comisionado nacional de Derechos Humanos



En la metodología para la praxis política no violenta ha sido importante el pensamiento de David Thoreau, pionero de la cultura de los Estados Unidos de América y del trascendentalismo, que propugna la identidad entre la persona y la naturaleza. Trascendió a la historia por su obra “Desobediencia civil” que inspiró, según algunos, a Mohandas Karamchad Ghandi, según Marta Recalde y Eugenio Zoppi, “valiéndose de sus principios: la fuerza del alma ¬satyagraha¬ y el no dañar a nadie ¬ahimsa¬…”. Cuando el imperio inglés le declaró la guerra a los países del eje nazi-fascista, incluyó a sus colonias sin consultarlas, entonces Ghandi convenció a sus compatriotas para que estuvieran de acuerdo siempre que los ingleses prometieran la independencia de su patria después de la guerra. Según Marta Recalde y Eugenio Zoppi, “temido y respetado por sus enemigos, amado y venerado por millones de personas, Ghandi demostró que los medios son tan importantes como los fines y que el amor es una fuerza invencible, aun para liberar a un país de la dominación por otro. Hoy es un paradigma universal de acción política y espiritualidad… en 1947 desalojó a los ingleses del territorio indio, después de casi tres siglos de dominación”. Gene Sharp ha sistematizado las experiencias en política no violenta en su obra de tres tomos en inglés “La política de la acción no violenta”, sintetizada y traducida por el chileno Jaime Gonzáles Bernal: “La lucha política no violenta”.

En el prólogo a esta síntesis, el autor nos dice: “Existen muchos problemas graves en nuestro mundo hoy día. Si para resolverlos no vamos a dejarnos llevar por violencia, la teoría y la práctica de la acción no violenta necesita difundirse ampliamente. Por lo tanto, espero que en términos tanto de interés práctico como académico esta condensación le sirva a los habitantes del mundo de habla hispana”. Introducción: “La condensación de la obra del profesor Gene Sharp, “La lucha política no violenta”, se publica en Chile en un momento crucial de su historia y cuando las fuerzas contrarias al gobierno militar del general Pinochet logran aglutinarse organizadamente en una coalición unitaria. Se han utilizado en este proceso variados métodos propios de la lucha no violenta activa, métodos que se utilizan tanto de modo espontáneo como planificado y a veces en casos foráneos de repudio masivo contra un régimen dictatorial. La obra del profesor Gene Sharp se suma al quehacer colectivo de la lucha política no violenta en Chile y lo enriquece con su complejidad teórica y su variada metodología”.

La no violencia activa como instrumento organizado de lucha y movilización social de los sectores populares, que bregan pacíficamente por alcanzar la justicia y la paz ejerciendo presión social y política sobre el contrincante, ha estado presente en Chile desde el siglo pasado donde emerge desde dentro del movimiento obrero para insertarse, durante este siglo, dentro del proceso democrático chileno. Sin embargo, es durante los quince años de dictadura militar que los métodos no violentos de movilización social se legitiman con realzada nitidez dentro del escenario político montado por las autoridades del régimen”.

“El Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo (MCTSA) es autónomo y de gran cohesión interna. Sus integrantes se comunican entre sí con el lenguaje de la no violencia y sus acciones colectivas tienen como objetivo llamar la atención de la opinión pública de que en Chile se tortura y de que esto debe terminar para siempre. Es un organismo formado por participantes independientes de toda militancia y se compone de hombres, mujeres, ancianos y jóvenes. Entre sus miembros se encuentran ciudadanos chilenos y extranjeros, laicos y religiosos. El espectro político representado por sus participantes es pluralista: muchos participan en partidos políticos y otros son dependientes”. Fue un núcleo generador “por su eficiencia estratégica en actos de protesta pacífica, eventos callejeros relámpagos, ya que no solamente denuncian la tortura como atrocidad del régimen sino que son una escuela popular itinerante, formando conciencia de la violencia como estructura e instrumento de dominación y, por lo tanto, contraria a una socialización ciudadana democrática”.

“Las prácticas no violentas de denuncia contra la tortura que desarrolla regularmente el grupo MCTSA tienen como escenario el interior y exterior de los templos, tribunales de justicia y demás instituciones públicas; se distribuyen miles de cartas que apuntan a los lugares en que a ciudadanos chilenos se les trasforma en víctimas de brutales apremios físicos y psicológicos, se participa en liturgias y vigilias para rogar por la libertad de los prisioneros políticos y para que reaparezcan con vida los desaparecidos por el gobierno militar”. “El éxito alcanzado por las acciones colectivas del MCTSA se debe, sin duda, a su corta historia como movimiento y eficiente organización y a su focalización en profundidad de un objetivo común: el cese de la tortura en Chile”.

