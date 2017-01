Estas imágenes filtradas dejan al descubierto el Galaxy S8

Un reporte de GSMArena muestra las primeras imágenes que dejan al descubierto el diseño del que podría ser el próximo teléfono estrella de Samsung.

Hay demasiados rumores del Galaxy S8 y sin embargo, estas son las primeras imágenes del diseño del dispositivo que lo acercan a la filosofía de la empresa. Filtradas por GSMArena, representan una renderización en 3D basadas en esquemas que supuestamente recibió un fabricante de fundas y carcasas.

Las imágenes muestran que Samsung se habría decantado por el diseño “edge” para este dispositivo, uno que ha rentabilizado en sus últimos modelos, y que le ha valido halagos gracias a la innovación que presenta.

Por otro lado, notamos algo interesante: definitivamente desaparece el botón frontal de inicio y los laterales para activar las apps recientes o volver atrás. La fuente indica que estas funciones ahora estarán en la pantalla, incluyendo el lector de huellas, que estará debajo del cristal.

Las bocinas por su parte estarán tanto en la parte inferior como en la superior de la pantalla, y según GSMArena estas serán estéreo. Algo que no desaparecerá es el puerto Jack 3.5, por lo cual Samsung no seguiría los pasos de Apple en ese sentido. Algo que la imagen no permite identificar por completo es si el puerto de carga será USB Tipo C, aunque teniendo en consideración que el Note 7 y el Galaxy A 2017 lo incorporan, sería lo más lógico.

En este diseño no vemos una doble cámara trasera, aunque algunos rumores dicen que el modelo Galaxy S8 Plus la incorporaría, siendo esta su principal diferenciación con el modelo inferior.

Recientemente una foto de un Galaxy S8 sin botón de inicio se filtró en Internet, sin embargo los más críticos dijeron que se trataba de un Galaxy S7 pasado por Photoshop. De una forma u otra, Samsung se prepara para conquistar de nuevo a su público después de los problemas con el Galaxy Note 7, por lo cual esperamos grandes novedades de este dispositivo.

