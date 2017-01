Una inteligencia artificial con personas enloquecidas

Por: Mario E. Fumero

La tecnología avanza a pasos agigantados, hasta alcanzar en nuestros tiempos un nivel tan alto, que el ser humano ha perdido parte de su capacidad para razonar, siendo imbuido por una memoria artificial superior a la de las personas. Hoy día se habla no solamente de tabletas y teléfonos inteligentes, sino de un sistema digital que puede controlar todos los aspectos de la vida del ser humano, llegando al extremo de hacer labores más perfectas que aquellos individuos que han estudiado para ejercerla.

Se habla de autos inteligentes, que no necesitarán de choferes para funcionar, y que al llamarles obedecerán las órdenes de las personas. Estos autos están equipados con una tecnología tan sofisticada, que pueden detectar objetos en el camino para evitar muchos accidentes, reaccionando más rápido de lo que haría un ser humano. Estamos llegando al punto en que la inteligencia artificial es tan eficiente, que muchas personas quedan desprovistas en su capacidad de actuar frente a la velocidad de los sistemáticos digitales creados con inteligencia artificial.

Ya no tenemos que leer, pues por medio de una tableta, portando toda una biblioteca de libros, podemos hacer que nos lea, sin tener que hacerlo nosotros. Ya no tenemos que escribir, porque podemos dictarle a la computadora las cartas o artículos, y ella se encargará de escribirlo sin cometer casi errores de ortografía. Ya no tenemos que realizar operaciones matemáticas complicadas usando nuestro intelecto, porque existen calculadoras tan inteligentes, que pueden hacer en segundos operaciones matemáticas que a nosotros nos tomaría mucho tiempo. No necesitamos marcar un número telefónico, porque nuestros teléfonos inteligentes al hablarle, buscan y llaman automáticamente. Ya no tendremos que contratar a una aseadora para limpiar el piso, porque existen aspiradoras inteligentes que de forma electrónicas hacen este trabajo con solo apretar un botón. Se habla de cocinas, refrigeradoras, microondas, lavadoras inteligentes, y un sistema de luces que actúan automáticamente según nos movemos.

La tecnología hace la vida más fácil, pero a la vez, nos va embruteciendo, para hacernos lentamente esclavos de los equipos inteligentes que hoy forman parte de nuestro diario vivir. La inutilización de la capacidad de razonar y pensar, nos hará depender tanto de la inteligencia artificial, que a la hora de no tenerlas, porque hubo un fallo, quedaremos perdidos en la incapacidad de actuar por nosotros mismos. Llegará el momento en que en vez de ir a un médico para que nos trate una enfermedad, iremos a una computadora médica inteligente para que nos dé un diagnóstico, el cual será mucho más preciso que el que nos pudiera dar un médico humano. En ciertas áreas los equipos inteligentes son más exactos que la mente humana. Un ordenador inteligente le ganó una partida al campeón mundial de ajedrez.

¿Hacia dónde va la humanidad al tomar el camino de la dependencia a la inteligencia artificial? Indudablemente hacia un estado de atadura que llegado el momento, nos incapacitada para poder actuar por nosotros mismos en situaciones improbables con nuestra propia mente o inteligencia, por lo que nos iremos embruteciendo, debido a la incapacidad para actual con nuestra propia conciencia. Entonces nos hacemos la pregunta ¿qué ocurrirá cuando todos los sistemas inteligentes fallen? Esto lo podemos comprobar fácilmente: ¿qué ocurre cuando en un banco u oficina se cae el sistema de computadoras? Los empleados nada pueden hacer. Todos los sistemas inteligentes dependen de la energía eléctrica ¿y si esta fallará por un fenómeno natural? Todos los sistemas inteligentes se colapsarían.

Con el adelanto de la ciencia se cumple la profecía del profeta Daniel, al pronosticar que en los últimos tiempo la ciencia se aumentaría (Daniel 12:4), y la gente, como loca, correría de un lado para otro, de manera que, con estos adelantados llegaremos a la esclavitud que nos condicionará para someternos al nuevo orden mundial, llevando a muchos seres humanos a la capacidad de pensar con cordura y actuar lógicamente frente al lavado de cerebro que se nos impondrá. No podemos negar que los adelantos científicos hacen nuestra vida más placentera, pero a la vez, nos conducen a una dependencia que nos convierte en autómatas, atrofiando muestra inteligencia natural.

mariofumero@hotmail.com

www.contralaapostasia.com

Mario E Fumero Opinión