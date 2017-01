Nasralla dice que alianza política sería para combatir la corrupción

Radio América. Horas previas a celebrar su asamblea el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), en el complejo deportivo de la Villa Olímpica donde las autoridades de ese ente político planificará una alianza política, Salvador Nasralla, líder del Partido Anti Corrupción (PAC), expresó, que trabajan en una alianza inter-partidaria para combatir frontalmente la corrupción y pedir una mejor calidad de vida para la población hondureña.

No obstante, el coordinador del PAC aclaró, que la convención a realizarse hoy domingo es del partido LIBRE, pero a la vez confirmó, su presencia y de una comitiva al evento político.

Ante la pregunta sobre quien sería la cabeza de la posible alianza partidaria, donde algunos sectores han señalados que el “ego” sería muy grande para realizar tal situación, Salvador dijo, “yo creo que no se trata de eso, si no de voluntad popular en la que se buscará a la persona que aglutine a la mayor parte de los simpatizantes no solo de ambos partidos, si no también a una gran cantidad de gente que están descontenta con la dictadura, y son nacionalistas”.

En el caso del Partido Liberal, el máximo líder del PAC indicó, que el pre-candidato Enrique Ortez Sequeira está de acuerdo con la alianza al tiempo que añadió que los demás candidatos según él caerán en razón de que Honduras no necesita una dictadura por 30 años como la ofrecida por el actual presidente desde que se postuló si no mas bien una democracia con cambio de poder cada cuatro años.

“En mi caso yo estoy dispuestos a servir al país por cuatro años, pero si en la reunión y negociación se llega a otra persona que podría tener la mejor capacidad y además de reunir la mayor cantidad de población para trabajar para el o electa presidenta tendremos que hacerlo”, enfatizó, Nasralla.

CNAA



Nacionales Noticias