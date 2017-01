‘El Chapo’ Guzmán denuncia que sufre acoso sexual en la cárcel

El narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera sufre acoso sexual por parte de “un oficial de los que están a cargo de su custodia” en la prisión donde se encuentra recluido, informa el periódico ‘Zócalo’ citando a la defensa del capo de la droga.

“Me dijo: ‘Este oficial no me taclea para revisarme, me soba’. Es una incomodidad que le genera”, ha señalado la abogada de ‘El Chapo’, Silvia Delgado, calificando de “bochornosa” el modo en el que se revisa a Guzmán. Se desconoce la identidad del agente que supuestamente realizaría estos tocamientos indebidos, solo se sabe que actualmente está de vacaciones.

La abogada también se ha quejado de que los custodios no dejan que el exjefe del Cartel de Sinaloa duerma. “Le toman lista cada cuatro horas, interrumpiendo el sueño”, ha precisado. Delgado ha afirmado que que todas las noches los oficiales despiertan a ‘El Chapo’ para preguntarle si se siente bien, lo que le impide dormir con normalidad.

‘El Chapo’ está preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Nº 9 Norte, ubicado en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua. Joaquín Guzmán enfrenta cargos en seis estados norteamericanos (California, Texas, Illinois, Nueva York, New Hampshire y Florida), que van desde el narcotráfico y el lavado de dinero, hasta el homicidio y la posesión ilegal de armas. México aceptó extraditar a Guzmán, con la condición de que no se le aplique la pena de muerte.

Texto: RT

Link: https://actualidad.rt.com/actualidad/228634-chapo-guzman-sufrir-acoso-sexual-prision

CNAA

Internacionales Noticias