Alcaldías contarán con un Observatorio de Transparencia de Transferencias Municipales

El Gobierno de la República que preside el Abogado Juan Orlando Hernández contempla para el presente año un aumento de 281 millones de lempiras para las transferencias municipales, lo que permitirá que se destinen más de cinco mil millones de lempiras a las 298 alcaldías.

En tal sentido, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) con el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, llevaron a cabo un Foro Regional donde participaron alcaldes y alcaldesas de 95 Municipios de los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Valle, Choluteca y Olancho.

La jornada contó con la presencia del Titular de esta Secretaría de Estado, Héctor Leonel Ayala, la Subsecretaria de Gobernación y Descentralización, Clarisa Morales y el Presidente de la AMHON, Nery Cerrato.

Durante su intervención, el Ingeniero Héctor Leonel Ayala manifestó que, el Presidente Juan Orlando Hernández ha cumplido fielmente con su compromiso hacia los gobiernos locales al transferir a las alcaldías más de cuatro mil millones de lempiras hasta la fecha.

Además, refirió que “eso no hubiera sido posible si no tuviéramos finanzas sanas en el Estado y si los ingresos no estuvieran equilibrados con los egresos, tampoco si la macro economía del gobierno no estuviera trabajando adecuadamente”.

El esfuerzo que se ha hecho para lograr ese equilibrio se traduce en resultados para los gobiernos locales, agregó Ayala, porque un gobierno central sano genera efectividad en algo tan trascendental como las transferencias municipales.

El funcionario también dijo que la transparencia en el manejo de los fondos es algo vital que deben cumplir las alcaldías municipales, razón por la cual, anunció que este año se implementará el Observatorio de Transparencia de Transferencias Municipales.

“Esto es necesario para fortalecer la confianza en su gestión para que su población se sienta correspondida y comprometida y que ustedes puedan certificar su accionar y gestionar fondos externos”, acotó.

Por su parte, el Presidente de la AMHON, Nery Cerrato manifestó que “los alcaldes son capaces de dar un giro de desarrollo a nuestros pueblos”, en tal sentido, agregó que el 2017 es el año de la reivindicación de los procesos que impulsan.

En los próximos días se desarrollarán cuatro Foros Regionales en las ciudades de Comayagua, La Ceiba, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, donde se espera la participación de 203 alcaldes y alcaldesas.

En dichos foros se abordarán los siguientes temas: Normas Presupuestarias, Requisitos para el pago de transferencias 2017, Cálculo y Distribución de Transferencias, Seguimiento de la Comisión de Defensa del debido proceso aplicable a las autoridades municipales y Portales de Transparencia, Disposiciones Generales y Código Tributario e Implementación de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, entre otros.

Fuente: Secretaria de derechos humanos justicia gobernación y descentralización

Información: Ana Julia Montoya

