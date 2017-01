Critican a María Celeste por lanzar serie de Selena

Ahora que María Celeste ha anunciado que su libro “El Secreto de Selena” será convertido en serie, los seguidores de la fallecida cantante mexicoamericana no están muy contentos.

Y es que mientras la presentadora de Telemundo no cabía de la emoción, al anunciar que esperó “más de 20 años para hacer realidad este proyecto”, los comentarios en sus cuentas de Facebook e Instagram no se hicieron esperar, pero María Celeste -siempre pendiente de sus redes sociales- no se ha quedado callada.

“Ya démosle un Oscar por entrevistar una psicótica”, comentó un usuario, a quien rápidamente la presentadora de Al Rojo Vivo le respondió: “Es un disparate decir que este libro fue basado en la entrevista de Yolanda Saldívar. Nada que ver. Te invito a que lo leas o veas la serie y estarás de acuerdo en que se hizo con respeto y admiración a la memoria de Selena. Es el producto de una investigación periodística extensa y seria. Por cierto, TODAS las ganancias del libro fueron donadas”.

“O sea este libro es una porquería, usted solo se ha encargado de dañar la imagen de Selena a costillas de su asesina, ¿cómo es posible que vaya a ser trasmitido? Y el libro que de verdad vale la pena, que es el de Chris no, qué mal ojala y don Abraham no la deje y la vuelva a demandar. Solo vive de Selena, ¡vividora!”.

A lo que María Celeste respondió: “Esta página está abierta para todos los que quieran hacer comentarios o críticas constructivas. No me obligues a bloquearte. Si vas a llamar a alguien vividora, primero infórmate. Todas las ganancias de mi libro fueron donadas”.

Por otro lado, también hubo quien le “echó porras” a la presentadora: “Mari qué chévere, gracias por entregarte tanto a investigar de nuestra Selena con tanto profesionalismo, veracidad y pasión. Tu libro fue maravilloso para nosotros sus fans, gracias, será un éxito llevarlo a la pantalla, debió haber sido antes”. Y a esto, María Celeste también se dio el tiempo de contestar: “Me alegro que te haya gustado. Sobre todo me alegra que hables con autoridad porque lo leíste, no como otros que hacen comentarios negativos como parte de una campaña de difamación por parte de personas que sí quieren lucrarse de su memoria. Yo en mi caso doné todas las ganancias de mi libro, precisamente para demostrar que lo escribí basado en una investigación extensa y seria. Creo que eso se percibe en el libro que escribí con profunda admiración y respeto hacia Selena.

La serie basada en el bestseller “El Secreto de Selena”, será producida por Disney y transmitida por la cadena Telemundo.

“El Secreto de Selena es la reveladora historia detrás de su trágica muerte. Es una historia muy diferente a la versión oficial que se contó inmediatamente después de su asesinato”, comentó la periodista en un comunicado de prensa.

“Resulta que en los meses previos a su muerte, Selena no era feliz como muchos pensaban. Estaba viviendo un momento tumultuoso, pues estaba rodeada de personas que la amaban pero que también querían manipularla. Sintiéndose que la halaban en diferentes direcciones y desgarrada por dentro, Selena estaba a punto de tomar varias decisiones que le cambiarían su vida personal y profesional para siempre. Fue en ese momento en que una bala silenció su vida”, según María Celeste Arrarás.

“Por muchos años, he querido traer El Secreto de Selena a la pantalla, pero me tomó dos décadas encontrar el equipo correcto para hacerlo. Esta historia real de nuestra querida Selena tiene todos los ingredientes de una telenovela: mentiras, amor, traiciones, intriga, superación, suspenso y mucho más. Es una historia controversial pero verdadera, manejada con el mayor respeto a su memoria. No me cabe duda que así como el libro se convirtió en un bestseller, la producción de esta serie romperá récords de audiencia”, concluyó la presentadora de Al Rojo Vivo.

-SM

Fuente: mundohispanico.com

