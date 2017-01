Traidores a la patria, ¡no pasarán! (3)

RAMÓN CUSTODIO

Ex comisionado de los Derechos Humanos

En Chile el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo (MCTSA) fue un núcleo generador de cambio, que puso fin al envilecimiento “por su eficiencia estratégica en actos de protesta pacífica, eventos callejeros relámpagos, ya que no solamente” denunciaron “la tortura como atrocidad del régimen sino que” montaron “una escuela popular itinerante, formando conciencia de la violencia como estructura e instrumento de dominación, y por lo tanto, contraria a una socialización ciudadana democrática”. En Honduras va a funcionar la defensa de la legalidad constitucional, con monitores formados a petición al correo electrónico rcustodiol@yahoo.com.

“La no violencia activa como instrumento organizado de lucha y movilización social de los sectores populares, que bregan pacíficamente por alcanzar la justicia y la paz ejerciendo presión social y política sobre el contrincante, ha estado presente en Chile desde el siglo pasado donde emerge desde dentro del movimiento obrero para insertarse, durante este siglo, dentro del proceso democrático chileno. Sin embargo, es durante los quince años de dictadura militar que los métodos no violentos de movilización social se legitiman con realzada nitidez dentro del escenario político montado por las autoridades del régimen”.

Si la más alta jerarquía militar sigue vacilante ante el proyecto continuista del actual gobernante, por su obediencia indebida, los civiles debemos apegarnos a la estrategia de un proceso político no violento, que concluirá con la victoria del pueblo, porque solo el pueblo salva al pueblo. ¡Las Fuerzas Armadas son de Honduras, no del Partido Nacional ni de cualquier otro partido! La opción absoluta es el respeto a la Constitución de la República, como deber y obligación, en un movimiento abierto en que los participantes “diseñen nuevos métodos para situaciones específicas”, con apertura para amnistía a los delincuentes constitucionales que renuncien voluntariamente al poder y se sumen al retorno a la constitucionalidad. Los hondureños podemos emular y superar a los demócratas chilenos, que sin violencia le pusieron fin a la inconstitucionalidad represora.

Luchemos unidos por los derechos de las mujeres como la movilización popular de “Las mujeres por la vida” en Chile. Por la vida, para que no sigan siendo víctimas de asesinatos infamantes, de una mortalidad materna y del recién nacido indebidas y el alto riesgo de las adolescentes embarazadas, aprobando el proyecto de ley engavetado por los diputados. Luchemos por el derecho a la salud como obligación del Estado, con respeto a la seguridad social con trabajo, tortilla y techo digno, en alianza con el Colegio Médico de Honduras. No más niños desnutridos Art. 121 C. de la R. párrafo segundo: “El Estado brindará especial protección a los menores cuyos padres o tutores están imposibilitados económicamente para proveer a su crianza y educación”.

Ni mujeres víctimas de la violencia doméstica y homicida. En alianza con las organizaciones de la mujer. Exigir legislación para disminuir la mortalidad materna, de recién nacidos y prevenir el embarazo de adolescentes. Los traidores a la patria son seres irracionales, que entenderán nuestras razones cuando se topen con nuestra valla cívica, personas de pie, dignas y tranquilas, porque quien tiene dignidad resiste cualquier cosa, el tranquilo no es violento pero se hace respetar. La patria espera que todos seamos ciudadanos ejemplares en la defensa de la Constitución de la República, a título personal u organizado haciendo realidad esa estrofa de nuestro Himno Nacional: Serán muchos Honduras tus muertos/pero todos caerán con honor. ¡Los traidores a la patria, no pasarán!

