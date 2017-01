Trump: “El muro con México tendrá una tremenda, hermosa y gran puerta”

En respuesta a quienes afirman que el presidente electo de EE.UU. no cumpliría su polémica promesa, Trump ha reiterado en una entrevista a Fox News que construirá un muro en la frontera con México que tendrá una “tremenda y hermosa puerta” y que el país latinoamericano deberá reembolsar el coste de aquel a Washington.

“Puedo esperar, pero para comenzar el proyecto, que será antes que alcanzar un acuerdo, tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces, cuando tengamos el muro, México, de alguna manera va a hacernos un reembolso“, ha explicado el magnate.

De tal forma, ha asegurado Trump, “todo el mundo estará contento“. “Evitaremos la entrada de drogas y de personas que en algunos casos hacen mucho daño”, ha aseverado.

“El país no está dividido por mi”

“Lo que (el congresista John Lewis) hizo fue una cosa muy mala. No para mí, sino para el país. Tenemos un país muy dividido y no es por mí; ha sido dividido“, afirmó Trump en relación a la reciente polémica entre ambos.

Lewis, uno de los íconos de la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra en EE.UU., dijo en una entrevista que el republicano era un “presidente ilegitimo”, a lo que el magnate respondió que el congresista era “solo charla, charla y charla, sin acciones ni resultados”. Tras ello, Lewis anunció viernes que no asistiría a su toma de posesión, acto que fue secundado por numerosos congresistas.

Trump ha indicado su deseo por obtener los asientos que dejarán disponibles dichos políticos, ya que hay “muchos invitados que quieren estar allí”.

Sobre el informe: “No hay cinta”

Trump ha vuelto a hacer hincapié en que la comunidad de la Inteligencia estadounidense nunca tendría que haber prestado atención al informe no contrastado que Buzzfeed difundió junto a la CNN sobre la existencia de datos “comprometedores” sobre él en manos de Moscú.

“Son noticias falsas de las que [la inteligencia de EE.UU.] no debería haber formado parte. Porque es una invención que nunca ha existido (…) la razón por la que lo digo tan firmemente es que nunca habrá nada que lo revele, no habrá ninguna cinta que lo revele, ni siquiera he estado en esa habitación en ese momento”, ha destacado.

“Empezó con el Partido Republicano, cuando intentaron golpearme en la nominación (…) y que la Inteligencia le haya dado aunque sea un poco de credibilidad simplemente al hablar de ello es muy inapropiado”, ha evocado.

“No me gusta tuitear”

El magnate ha admitido que, a pesar de que lo haga habitualmente, no le gusta tuitear. “Hay otras cosas que podría estar haciendo. Pero me enfrento a medios muy deshonestos, a una prensa muy deshonesta. Y esta es la única manera en que puedo contrarrestarlo”, ha explicado.

En relación a lo primero que deseará hacer una vez que sea investido, Trump ha declarado que “ir a trabajar”. “El lunes será el día en el que empezaremos a firmar, trabajar y lograr buenos acuerdos para el país”, ha afirmado.

Fuente: ActualidadRT

