Natalia Jiménez lanza el disco homenaje Jenni Rivera

A pesar de haberse conocido muy poco, las dos tenía una mutua admiración por la música de la otra. Jimenez y Rivera compaginaron desde el día en que se conocieron durante la entrega de Premio Lo nuestro en 2009 y concordaron en que unirían sus voces y fuerza femenina para inspirar a otras mujeres.

“Le entregué el premio a Mejor artista femenina y en ese momento hablamos un momento y me dijo ‘oye, me encanta como cantas’ y yo le dije ‘bueno, pues a mi me encantas tú más y ya más adelante tuvimos la oportunidad de conversar por teléfono. Ella me dijo pues en este negocio hay muchas mujeres que no tienen los ovarios– por no decir otra cosa– y éramos dos de las pocas mujeres que quedábamos y que nos teníamos que juntar a hacer cosas juntas”, dijo Jiménez a People En Español. “Estábamos empezando a planearlo y se nos fue”, añadió.

Casi cuatro años después, la española lleva a cabo el proyecto en uno de los momentos más felices de su vida, su primer embarazo con su bebita Alessandra. Pero cuenta Natalia que el proceso de grabación del disco fue todo un reto al tratar de hacer lucir su voz con una barriga de ocho meses.

“Fue muy curioso hacerlo embarazada. Como cantante es la primera vez que tengo este reto de tener que grabar con un barrigón. Estaba cantando con esa barriga a los ocho meses que fue cuando estaba ya yo grabando en septiembre, le decía yo al productor “espérame que o puedo respirar” teníamos que andar cortando a cada ratito. Se me hizo un poco incómodo al final y es curioso porque escucho ahora el disco y siento que tenía la voz como distinta”. -sm

Fuente: peopleenespanol.com

Entretenimiento Farándula Noticias