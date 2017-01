Pedirán que Mario Zelaya no vuelva a ejercer como médico

La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, solicitará al Tribunal de Honor la expulsión inmediata del ex director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya para que no pueda ejercer la profesión de médico en ningún lado.

Lo anterior lo expresó luego que la defensa de Zelaya solicitara que su imputado no cumpliera su pena dentro del “El Pozo” o recluido en la Penitenciaría Nacional “Tiburcio Carias”, sino que sirviera a la población en una clínica privada “Ad honorem” y luego pasar la noche en una celda.

Por lo que Figueroa consideró que “Zelaya ha actuado de una manera que ha llenado de deshonor al gremio médico”, refiriéndose al desfalco millonario durante la administración del imputado en el IHSS. “Han sido crímenes contrarios a todo lo que debe significar el ejercicio de un doctor, me parece que es absurdo que una persona que cometió tanto daño quiera seguir ejerciendo la honorable profesión de médico”, agregó Figueroa.En ese sentido aseguró que presentará una solicitud al Tribunal de Honor para pedir la expulsión definitiva de Mario Zelaya para que no pueda ejercer en ningún lado.

Figueroa consideró que el delito de Zelaya es sumamente grave y es suficiente razón para sacarlo de la institución, sin embargo dijo que “esto debe llevarse a asamblea para que esta decisión quede firme pero creo que hay suficiente mérito”.

De igual manera aclaró que Mario Zelaya no representaba al CMH dentro del IHSS al momento del millonario desfalco, sino que representaba a una clase política corrupta

La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, solicitará al Tribunal de Honor la expulsión inmediata del ex director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya para que no pueda ejercer la profesión de médico en ningún lado.

Lo anterior lo expresó luego que la defensa de Zelaya solicitara que su imputado no cumpliera su pena dentro del “El Pozo” o recluido en la Penitenciaría Nacional “Tiburcio Carias”, sino que sirviera a la población en una clínica privada “Ad honorem” y luego pasar la noche en una celda.

Por lo que Figueroa consideró que “Zelaya ha actuado de una manera que ha llenado de deshonor al gremio médico”, refiriéndose al desfalco millonario durante la administración del imputado en el IHSS. “Han sido crímenes contrarios a todo lo que debe significar el ejercicio de un doctor, me parece que es absurdo que una persona que cometió tanto daño quiera seguir ejerciendo la honorable profesión de médico”, agregó Figueroa.En ese sentido aseguró que presentará una solicitud al Tribunal de Honor para pedir la expulsión definitiva de Mario Zelaya para que no pueda ejercer en ningún lado.

Figueroa consideró que el delito de Zelaya es sumamente grave y es suficiente razón para sacarlo de la institución, sin embargo dijo que “esto debe llevarse a asamblea para que esta decisión quede firme pero creo que hay suficiente mérito”.

De igual manera aclaró que Mario Zelaya no representaba al CMH dentro del IHSS al momento del millonario desfalco, sino que representaba a una clase política corrupta.

Fuente: Colegio Médico de Honduras

NOIS

Nacionales Noticias