Magnate mexicano Slim dice que Trump “no es Terminator, es negociator”

El magnate mexicano Carlos Slim consideró el viernes que el presidente estadounidense Donald Trump busca “provocar para negociar”, por lo que el objetivo de México debe ser que entienda la conveniencia de seguir siendo socios comerciales.

En su primera semana en la Casa Blanca, Trump se ha enfrascado en un pleito con México que ha generado el enojo de este socio estratégico de Washington y podría provocar una guerra comercial además de una menor cooperación para contener la inmigración ilegal, según analistas.

Slim, el cuarto hombre más rico del mundo según la revista Forbes, aseguró en una conferencia de prensa que Trump está “shockeando” al mundo con el fin de abrir espacios de negociación para aplicar su visión para Estados Unidos.

“Yo pienso, a ver, dicho así como muy cinematográficamente, que Trump no es ‘Terminator’ es ‘negociator’. Es un negociador”, bromeó Slim, aludiendo al título de la clásica saga cinematográfica sobre un exterminador cibernético, lo que arrancó carcajadas entre la multitud de periodistas presentes.

Slim y Trump se reunieron en diciembre, en un encuentro que el hoy presidente describió como una “cena agradable con un hombre maravilloso” y que sirvió para limar asperezas luego de que el mexicano había criticado las posturas del republicano durante su campaña electoral.

A mediados de octubre, Trump había acusado a Slim, el mayor accionista del diario The New York Times, de montar un complot mediático en su contra encabezado por el periódico, que publicó relatos de mujeres que acusaban al magnate neoyorquino de manosearlas y besarlas años atrás sin su consentimiento.

Slim aseguró en la conferencia que no ha vuelto a tener contacto con Trump desde aquella cena.

- Celebra unidad nacional -

Para el magnate de origen libanés, con el impasse generado por la cancelación de una reunión entre Trump y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, “no pasa nada” mientras se mantenga vigente el tratado de libre comercio entre ambos países.

Slim se mostró además confiado en que el encuentro entre los mandatarios se dará más adelante debido a la importancia y la profundidad de la relación bilateral.

Confesó, sin embargo, haber sentido “gran gusto y emoción” por el rotundo respaldo de la sociedad mexicana a la decisión de Peña Nieto de cancelar su cita con Trump, calificándolo como el acto de unidad nacional más sorprendente que vio en su vida.

“Tenemos una posición de fuerza… sin enojarnos pero tampoco sin entregarnos”, afirmó.

No obstante, destacó que es importante “tratar en la negociación de que entiendan de que lo que más les conviene (a Estados Unidos) es hacer una asociación económica y comercial con México”.

“Creo que México debe ver sus intereses… pero lo que no hay duda es que no hay una relación más importante, más estrecha y más permanente, de por muchos años, que con Estados Unidos”, sentenció.

- Inversiones son el mejor muro -

En torno a la construcción del polémico muro en la frontera común, una promesa electoral de Trump oficializada esta semana mediante un decreto de la Casa Blanca, Slim opinó que “la mejor barda” para frenar la inmigración ilegal “es dar inversiones, actividad económica y oportunidades de empleo a toda la población”.

Slim repasó en la conferencia anotaciones hechas de puño y letra sobre el libro de Trump “Great Again: How to fix our crippled America”, donde el magnate devenido en presidente comenta su visión y propuestas para Estados Unidos.

A su juicio, Trump busca enfrentar los efectos de una civilización en proceso de cambio mirando hacia el pasado.

“Pensar en regresar al pasado glorioso de la industria americana, que fue lo que la llevó a ser líder en el mundo durante el siglo XX, pues ya no funciona”, afirmó. AFP.

