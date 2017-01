En total 706 mujeres sufrieron muerte violenta en el año 2016

El Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presentará ante la población hondureña los casos de muertes violentas contra las mujeres ocurridas entre enero y diciembre del año 2016. El informe muestra que los municipios donde ocurrió la mayor cantidad de femicidios entre enero y septiembre del año anterior son: Distrito Central (83), SPS (58), La Ceiba con 15 casos y El Progreso con 11 muertes.

Este aporte del ONV permite comprender la magnitud del fenómeno, además hace una petición al Estado para que actúe con la debida diligencia ante todas las formas de violencia contra las mujeres y promueva la calidad de vida y el desarrollo integral de las féminas, sus familias y la sociedad en general.

Este trabajo minucioso del ONV es en coordinación con la Policía Nacional, Medicina Forense, instituciones académicas y las organizaciones sociales de mujeres. En estas investigaciones se ofrece a detalle el número de muertes violentas contra las mujeres, móvil de los actos, edades de las víctimas, el lugar de los hechos y el tipo de arma utilizada; no obstante, los datos no incluyen las discusiones teóricas sobre femicidio que presenta cada año, ya que a la fecha no se ha concluido la validación y cierre de los datos de 2016.

Según datos preliminares de enero a septiembre de 2016, las muertes de mujeres por causa externa sumaron 706 casos. El análisis por causa mostró que los homicidios y los suicidios presentaron decrementos de 4.3% y 24.2%, respectivamente; mientras que las muertes por accidente de tránsito registraron un caso más comparado al 2015, y las no intencionales aumentaron 18.5%. Las muertes indeterminadas tuvieron el mayor incremento con 76.7%, es decir 23 casos más en comparación con el mismo período del año anterior.

La desagregación por rangos de edad permitió conocer que la mayor frecuencia de víctimas estuvo entre los 15 y 39 años, con un porcentaje de 68.6%, pero las edades de 25 a 29 años, es decir 20.7%, fueron las de más incidencia.

Los datos señalan un total de 20 víctimas menores de 14 años y 17 mujeres adultas mayores. Los meses de julio y septiembre se grafican como los más violentos al acumular el 26.6% del total de los casos, asimismo se identificó que los días viernes, sábados y domingos hay mayor actividad de violencia y muerte, o sea 46.5%.

De igual forma, se identificó que la mayoría de los crímenes fueron realizados en la vía publica, lugar donde se encontraron los cuerpos de las féminas, lo que arroja un porcentaje de 58.5%, seguido de la casa de habitación, con un 21.8%, mientras que diversos tipos de lugares como solar baldío suman 15 casos, en vehículo particular 12, río/laguna o mar 9 casos, y finca o campo suman 6 muertes, el resto de lugares acumuló 17 casos. Es de recalcar que en 11 de las muertes violentas no se logró identificar el lugar de ocurrencia del hecho criminal.

Tipo de arma

Al igual que en años anteriores, se mantiene la tendencia que el arma de fuego es el principal instrumento utilizado en las muertes violentas de mujeres con un elevado porcentaje de 66.4% lo que registra un número de 237 casos, le siguen con mayor incidencia el arma blanca en un 14.0%, estrangulación o asfixias un 9.2% y los restantes mecanismos acumularon 15 casos: arma contundente 8 casos, 4 casos por quemaduras, ahogamiento o asfixias, lanzamiento al vacío y combinación de armas un registro cada uno.

Departamentos

En cuatro de los 18 departamentos del país se presentaron tasas parciales mayores a la tasa parcial nacional de muertes violentas contra las mujeres la cual es de 8.0 por cada 100,000.00 habitantes (pccmhm): el departamento de Cortes alcanzó una tasa de 12.00 pccmhm, Francisco Morazán 11.0, Copan alcanzó una tasa de 9.7 y Atlántida tuvo un registro de 8.9.

Bajo la tasa parcial nacional están los 13 departamentos restantes. Es de resaltar que el departamento de Islas de la Bahía no registró ninguna muerte violenta contra las mujeres.

Mujeres destacadas

Por otra parte, el ONV reconoce a la mujer su conquista política del derecho al sufragio, entre las precursoras del momento histórico están: María Teresa del Cid, Carmelina de Moncada, Olimpia Varela, Elvira de Díaz, Juanita de López, Estela de Pineda, Visitación Padilla, Alma de Salgado, Corina Fálope, María Luisa Soto, Antonia Suazo, Victoria Buchard, Natalia Mazier, Graciela Bográn, María Guadalupe Reyes y Alba Alonso de Quesada, cuyo nombre la UNAH tomó tomó a bien para llamar este año académico.

Fuente: PresenciaUniversitaria

Por: Elin Rodríguez