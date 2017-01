“Trump hace de mí un extraterrestre”, afirma campeón olímpico británico-somalí

El campeón olímpico británico de origen somalí Mo Farah fustigó este domingo las restricciones migratorias impuestas por Donald Trump, estimando que hacían de él un “extraterrestre” susceptible de no poder reunirse con su familia en Estados Unidos.

“El 1 de enero de este año, Su Majestad la Reina me hizo Caballero del Reino. Este 27 de enero, parece que el presidente Donald Trump hizo de mí un extraterrestre”, escribió el atleta, doble campeón olímpico, en su página en la red Facebook.

“Soy un ciudadano británico que vive en Estados Unidos desde hace seis años, trabajando duro (…), pagando mis impuestos y educando a cuatro hijos en un país que consideran suyo. A partir de ahora, me dicen a mí y a muchas otras personas que no somos bienvenidos”, critica el deportista, preocupado por no saber si será autorizado a volver a Estados Unidos, desde Etiopía, donde actualmente está entrenando.

“Voy a tener que decir a mis hijos que papá no puede volver a casa, es muy preocupante”, prosigue.

Nacido en Somalia, Mo Farah llegó a Reino Unido con 8 años, y vive desde 2011 en Oregón, en la costa oeste de Estados Unidos.

El decreto firmado el viernes por Donald Trump, alegando “la protección de la nación contra la entrada de terroristas extranjeros”, prohíbe durante 90 días la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países considerados peligrosos (Irak, Irán, Yemen, Libia, Siria, Sudán, Somalia). AFP.

