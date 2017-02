Cristian Castro apoyará a su padre ahora que no tiene dinero

Recientemente, el padre de Cristian Castro, Manuel “El loco” Valdés, hizo público que tiene problemas monetarios ya que aparentemente no había pagado impuestos y tiene conflictos con Hacienda en México.

Ante esto, el gallito feliz dijo en un evento en Tierra Azteca que siempre apoyará a su papi. “Siempre, siempre le he ofrecido que se venga a vivir conmigo siempre eh”, dijo el cantante, quien aclaró el por qué Valdés no vive con él por ahora. “Porque tiene su mujer y tiene sus hijos, tiene su pasado, pero yo en cuanto algo pase, que Dios no lo quiera, yo voy a estar ahí para tenerlo en mi casa, y para darle yo el cafecito y todo”.-sm

Fuente: peopleenespanol.com

