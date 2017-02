“PAC no bebe caer en los vicios de los partidos tradicionales” dice Padilla

Radio América. Los diputados Walter Banegas y Virgilio Padilla han quedado fuera de las planillas del Partido Anticorrupción (PAC) tras la resolución de una comisión de dicho instituto político de cara al proceso interno de mayo.

De igual forma quedó descalificado por aparentemente no cumplir con algunos requisitos el movimiento que coordina Marlene Alvarenga.

Ante tal situación ha reaccionado esta mañana del miércoles el diputado Virgilio Padilla manifestando su malestar por la decisión tomada.

“El PAC debe ser un Partido participativo. Necesita orden”, expresó.

“El partido no se hizo para una persona… casi no lo podemos creer que el PAC le conculque derechos a varios diputados”, cuestionó Padilla, quien considera precaución para no caer en “los vicios” de los partidos políticos tradicionales.

HRMH

Nacionales Noticias