Higuaín-Icardi, el duelo de artilleros argentinos marca el derbi de Italia

-Habrá mucho talento en el césped del Juventus Stadium el domingo en un derbi de Italia entre el vigente campeón y el Inter, pero la dinamita estará en las dos áreas, con un duelo entre dos de los mejores arietes del mundo, los argentinos Gonzalo Higuaín y Mauro Icardi.

Ambos jugadores son dos goleadores prolíficos y regulares, verdaderos ‘bombers’, como les llaman en Italia. Los dos han logrado el título de “capocannoniere”, mejor artillero de la Serie A.

Icardi lo logró en 2015, cuando alcanzó los 22 tantos, e Higuaín en 2016, cuando se fue hasta los 36 con la camiseta del Nápoles, récord en una temporada en el campeonato italiano.

Esta temporada Higuaín, que fichó por la Juventus por 90 millones de euros, batiendo también el récord de traspaso más alto en Italia, ya lleva 15 dianas y es el máximo goleador junto con Edin Dzeko, de la Roma, y el propio Icardi.

- Goles y asistencias-

En plena forma el antiguo delantero del Real Madrid ha marcado en cada una de las seis últimas jornadas, lo que no se había visto en Turín desde que lo lograra otro ariete de leyenda, David Trezeguet, en 2006.

Con solo 23 años, Icardi, formado en la cantera del Barcelona, ha encadenado su tercera temporada con el Inter marcando al menos 15 goles en la Serie A. Los últimos en haberlo logrado fueron Christian Vieri y Zlatan Ibrahimovic.

Durante mucho tiempo considerado un goleador puro, el joven capitán del Inter ha progresado mucho en su participación en el juego y se ha descubierto como un talento en el pase. A sus 15 goles añade 8 asistencias, estadísticas que le convierten en el atacante más decisivo de los cinco grandes campeonatos europeos, según la empresa de datos Opta.

“Hace cosas extraordinarias aunque es todavía muy joven. Su margen de progresión es enorme”, declaró recientemente Diego Milito, otro delantero argentino, que compartió vestuario con Icardi en el Inter durante una temporada.

“Ya veíamos que el gol estaba en su ADN, sabía posicionarse en el área. Hablamos de uno de los mejores delanteros centro”, añadió el ‘Príncipe’.

Fuera del campo el joven argentino, criado hasta su adolescencia en Gran Canaria, cuenta algunas polémicas. Hace unos meses fue rechazado por los tifosi del Inter debido a un pasaje de su biografía en el que les criticaba. Se hizo perdonar a fuerza de goles.

A sus 29 años Higuaín lleva casi una década en la élite europea. Con gran movilidad, también domina desde el plano físico. Su cuerpo puede transmitir la idea de sobrepeso, muy comentado en sus primeras semanas en Turín, pero le otorga una potencia difícil de contrarrestar por parte de los defensas.

Los 90 millones que le situaron como uno de los traspasos más alto de la historia del fútbol y pusieron en su contra a toda la afición del Nápoles no le han pesado un segundo, marcando goles con la ‘Juve’ desde el primer momento.

- Traidores para Maradona -

“En el Real Madrid y en el Nápoles progresé. En la Juventus estoy perfeccionando”, explicó esta semana en la radio española Onda Cero.

Llegado a Turín para ganar títulos, el ‘Pipita’ no se preocupa por su posición en la tabla de goleadores. “¿Dzeko, Icardi y Belotti? No sé donde están, no me impedirán dormir”, dijo.

Si algo tienen en común los dos argentinos es la opinión que tiene de ellos el ‘tótem’ Maradona: ¿Icardi según el Diego? “Un traidor”. ¿Higuaín? “Cometió una traición”.

La ‘falta’ de Higuaín es evidente. Dejar el Nápoles, en donde le habían adoptado como el auténtico heredero de Maradona, para fichar por la Juventus. Inaceptable para el ‘Pelusa’.

En cuanto a Icardi Maradona le reprocha su relación con Wanda Nara, antigua novia de otro delantero argentino, Maxi López, con el que el capitán del Inter jugó en la Sampdoria.

Nara es actualmente la agente de Icardi, con el que ha tenido dos hijos, que se suman a los tres que tiene de su relación con López.

