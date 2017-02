Ricardo Álvarez anuncia próxima semana presenta querella por denigración contra familia

Radio América. El designado presidencial Ricardo Álvarez, anunció la mañana de este jueves que la próxima semana acudirá ante los órganos competentes para presentar una querella por calumnia y difamación contra medios de comunicación que asegura han denigrado a su familia al sacar información sobre que supuestamente estarían involucrados en el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La información surgió luego que el ex subsecretario del Trabajo, Carlos Montes, en el juicio que se le sigue por el caso IHSS, señalara que el hermano de Ricardo Álvarez, Juan Carlos Álvarez, recibió dinero del Seguro Social y que presuntamente fue a parar para campañas políticas.

“Hasta último centavo tiene debida procedencia. Ningún solo centavo viene de lo señalado”, afirmó, en referencia a acusaciones contra su hermano.

De esa manera, Álvarez y su hermano han solicitado a los Tribunales de sentencia los audios y documentos de la declaración de Montes, para proceder a querellar a las personas, de quienes dijo el próximo lunes serán conocidos.

“No sé cuántos son, algunos que escribieron, algunos que permitieron que se escribiera, algunos que dijeron, son varios. La otra semana es una parte, después viene otra, nos estamos documentando con todo y esto es una decisión irreversible porque se trata del honor de la familia”, expresó.

“Vamos con todo, basta ya de tantos ataques sin el verdadero fundamento, ya es demasiado; me he aguantado pero cuando tocan mi sangre me quito los guantes y es a puño limpio. Vamos a demostrar que todo eso es una total mentira”, advirtió.

