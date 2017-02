Criminóloga dice “Gobierno debe dejar soberbia y admitir fallo en seguridad”

Radio América. A criterio de la criminóloga hondureña Arabeska Sánchez, el Gobierno debe dejar la “soberbia” y “admitir que muchas de las decisiones que ha tomado en materia de seguridad no les ha funcionado”, cuestionando a su vez que en el país no se implementan políticas de prevención para reducir los índices de violencia.

Sánchez criticó que el los últimos años en Honduras se ha priorizado la compra armamento y material de guerra, botes y se reparan aviones de guerra y todo con un alto costo, “que no coincide con la necesidad de seguridad ciudadana”.

“Vemos en los últimos años que el Gobierno ha invertido tanto nivel de recursos orientados a reformas institucionales, al pago nuevos policías, al pago de miles de lempiras para prestaciones de policías (depurados), y al final seguimos viendo fuertes niveles de violencia y criminalidad y todavía no se logra mayor inversión en tema de prevención”.

Agregó que “el Gobierno está implementando una estrategia de seguridad bastante militarizada, bastante institucionalizada, pero al final está dejando por fuera los grandes temas que si podrían resolver de manera estructural los problemas que el país tiene en materia de seguridad ciudadana”, agregó.

De la misma manera cuestionó que el programa de seguridad ciudadana también se sostengan con tributos de la población, como la Tasa de seguridad, con la recaudación de bienes producto de las incautaciones al crimen organizado y narcotráfico y con fondos de cooperantes internacionales, pero que no se ven logros en materia de seguridad no se observa, por lo que considera que queda mucho por hacer en materia de prevención y apertura de oportunidades para los jóvenes que viven en pobreza.

“Creo que este Gobierno tiene que dejar esa soberbia que tiene, y admitir que muchas de las decisiones que se han tomado en materia de políticas de seguridad simple y sencillamente no les han funcionado y que, no basta que nos estén contando el cuento de que cada mes se redujo tantos puntos en homicidio cuando todos sabemos que hay todo un catalogo de violencia que se suscitan en varias poblaciones vulneradas y que todavía no se abren esos abanicos de oportunidades en términos de hacer más equitativo la distribución de la riqueza en el país”, añadió.

Sánchez instó a las autoridades hondureñas tomar en cuenta también los aportes que hacen otros sectores del país, como la revisión de la reubicación de fondos de deuda para inversión en seguridad, no solo para pagar otras deudas, como lo dijo recientemente el Foro Social de la Deuda Externa en Honduras, FOSDEH.

MH

