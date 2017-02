Empresario: Ley Inspección Laboral sería obstáculo para inversionistas en Honduras

Radio América. A criterio del ex-presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, la Ley de Inspección Laboral vendría ser otro obstáculo para los empresarios que quieran venir a invertir en el país.

Entre los argumentos manifestados por el también aspirante a diputado, se debe a que la referida ley ha sido acordada por las condiciones que se ponen a fuera para tener comercios cuyas normativas están vigente en países como los europeos, en donde ese tipo de legislación es normal.

Indicó, que pese a las buenas intenciones, la ley se va a convertir en otro obstáculo para que al país vengan empresas, porque tal normativa no la tienen naciones como El Salvador, Guatemala y Nicaragua y en ese sentido, el inversionista que quiera invertir en Honduras, no lo hará, dejó entrever el industrial hondureño.

Además, dijo que por ahora no es importante el tratamiento del trabajo, sino las personas que no tienen empleos. “Esta ley no le hace absolutamente ningún beneficio al que no tiene “chamba”; y así como emiten leyes para proteger al trabajador, deben derogar leyes que impiden que se invierta y generen empleos.

CNAA



Nacionales Noticias