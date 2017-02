Philipp Lahm confirma que se retira al final de la temporada

Philipp Lahm, capitán del Bayern Múnich y de la selección alemana que ganó el Mundial de Brasil 2014, confirmó que se retirará al final de la presente temporada, este martes después de la clasificación de su equipo para los cuartos de la Copa de Alemania.

“He decidido dejar de jugar al fútbol al final de la temporada. Estoy seguro de que podré mantener mi nivel hasta el final de la temporada, pero no después”, dijo el jugador de 33 años, confirmando las informaciones de prensa aparecidas este martes.

Lahm hizo estas declaraciones en el Allianz Arena, después de ganar 1-0 al Wolfsburgo y clasificarse para los cuartos de la Copa, en un partido en el que destacó su labor por la banda derecha, asociándose con el holandés Arjen Robben.

Horas antes la revista Sport Bild publicó que el futbolista, que jugó su 500º partido con el Bayern Múnich el sábado, se retirará en junio, sin cumplir su último año de contrato.

Según esta información habría rechazado el puesto de director deportivo, vacante desde la salida de Matthias Sammer el año pasado.

Lahm lo confirmó tras el partido: “No es el momento adecuado para que me acerque al Bayern, lo decidí por mí mismo tras las conversaciones. En verano volveré a ser alguien anónimo, entonces tendré tiempo para ocuparme de otras cosas y tener algunas conversaciones”.

- Búsqueda de director deportivo -

Antes de la comparecencia de Lahm, el presidente del Bayern Múnich Uli Hoeness había rechazado confirmar o desmentir si el jugador seguiría vinculado al club.

“Todavía tiene contrato, así que no puedo decir nada sobre su futuro”, señaló.

Según las últimas informaciones, ahora es el director deportivo del Borussia Moenchengladbach, Max Eberl, el favorito para suceder a Sammer.

“Hablamos con Lahm, pero no hay un plan A, B o C. No hemos hablado con nadie más, pero habrá un director deportivo a partir del 1 de julio. No se trata del poder que tienes en esa posición, sino de la responsabilidad”, añadió.

Lahm llegó al Bayern Múnich en 1995 cuando tenía 11 años. Como colofón a una espectacular carrera, ganó la Liga de Campeones en 2013 en Wembley y fue campeón mundial con Alemania en 2014.

Se convirtió en capitán de la formación en enero de 2011, sustituyendo en el puesto al centrocampista holandés Mark Van Bommel.

Pieza clave en la brillante última época del Bayern Múnich, Lahm ha ganado además siete ediciones de la Bundesliga y seis de la Copa de Alemania. AFP.

