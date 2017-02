Presidente Hernández: “El terrorismo requiere la mayor contundencia del Estado”

Tegucigalpa, 7 de febrero. “Es bueno que el pueblo sepa que el terrorismo es una situación especial que requiere del Estado la mayor de las contundencias”, señaló hoy el presidente Juan Orlando Hernández, en alusión a la urgencia de la aprobación de las reformas al Código Penal de parte del Congreso Nacional.

Quienes se oponen a esas reformas “no deben de irrespetar la voluntad e inteligencia del pueblo hondureño. Este pueblo lo que quiere es que se ejecuten medidas contundentes”, insistió.

El mandatario lamentó la masacre que cobró la vida de al menos cinco personas y dejó siete heridos entre la medianoche del lunes y la madrugada de este martes en una colonia al oriente de la capital.

“Yo debo de lamentar, como siempre se dan estos tipos de hechos tristes, estos hechos que lo único que reflejan es la falta de respeto a la dignidad humana de las personas, y no entiendo cómo es que hoy, a pesar de lo ocurrido a un ser humano, no hay respeto por eso y se desata una tirazón, como se dice popularmente, sin importar cuáles pueden ser las consecuencias”, remarcó.

“Yo me pregunto: ¿Cómo puede ser catalogado un hecho de este tipo?”, añadió Hernández.

Enfatizó: “¿Es una simple actividad delictiva o es un hecho tan fuerte y contundente que suprime la voluntad del ser humano a quien va dirigida la acción? Entonces, ¿cabe o no en el concepto tradicional de terrorismo?”.

Protestar es un derecho

El gobernante señaló que escuchó a líderes de la oposición política evadir todo tipo de consulta de los medios de comunicación o el pueblo sobre “si van a apoyar o no” las reformas penales introducidos días atrás por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su discusión y aprobación, para repotenciar la lucha contra la delincuencia, especialmente las pandillas.

“Aquí, quiero dejar en claro: en ningún momento se está tratando o queremos ser comparsas de penalizar la protesta pública. La protesta pública está en la Constitución de la República”, subrayó.

El mandatario afirmó que “si yo fuera el que está protestando, no puedo ir con el afán de protestar y hacer un mal a usted, para ponerlo en mal a usted o al peatón”.

Lo importante, indicó, es “¿cómo catalogar, si está alguien comiendo en un restaurante o en alguna pulpería, y aparece alguien para meterle fuego con gasolina? ¿Es una protesta pública o es un acto de terrorismo? ¿O lo que ocurrió hoy en la madrugada es un acto de terrorismo o no?”.

“Es bueno que el pueblo sepa que el terrorismo es una situación especial que requiere del Estado la mayor de las contundencias; eso es lo que andamos buscando” con las reformas penales, apuntó.

No hacer daño

Hernández aseveró que le “da tristeza que, por razones de política electoral, se quiera desvirtuar la naturaleza de la propuesta al Código Penal. Yo voy a insistir que todo el mundo en Honduras, según la Constitución de la República, tiene el derecho a protestar”.

Pero remarcó que ese derecho a la protesta “tiene límites, mientras no se haga daño a los demás. En ese sentido, todo el mundo va a seguir protestando, si así lo considera”.

Insistió en que lo que no se puede permitir es que, amparado en ese derecho a la protesta, “ocurra lo que ha ocurrido en el país, que todo el mundo ya conoce, que llega una persona y llena de combustible un restaurante y se le prende fuego”.

El presidente Hernández manifestó que ha podido ver en los videos el temor de las personas y los trabajadores de ese restaurante. “Si no hubiesen corrido, a saber qué hubiese ocurrido”.

“No deben de irrespetar la voluntad e inteligencia del pueblo hondureño. Este pueblo lo que quiere es que se ejecuten medidas contundentes”, insistió.

¿Qué hizo o dejó de hacer?

“Yo le pregunto al expresidente Manuel Zelaya: ¿Y qué fue lo que hizo él o dejó de hacer para heredarnos esta cosa”, recalcó el titular del Ejecutivo.

El mandatario afirmó: “No nos engañemos; lo que hoy está viviendo el pueblo hondureño, que vivió lo de hace cinco o siete años, tiene nombre y apellido”.

Resaltó el hecho de que “un presidente le dio instrucciones a un ministro de Seguridad para que fuera y se sentara para hacer un pacto con las maras; miren lo que ocurrió en El Salvador y cómo la gente misma que inició las conversaciones con las maras se dieron cuenta que no era ese el camino”.

Sin embargo, preguntó: “¿Cuántas vidas se perdieron? Aquí eso tiene nombre y apellido”.

Hernández expuso que “se debe reflexionar que el pueblo hondureño los perdone, pero haciendo lo que les corresponde hoy en día y es aprobando esas reformas en el Congreso”.

Versiones sin sustento

Sobre versiones de políticos de oposición, respecto a que el Estado es el responsable de las masacres, Hernández afirmó que “es triste ver que alguien acuda a ese tipo de criterios sin ningún tipo de sustentos”.

Lo valiente y lo ciudadano, lo responsable y prudente, según el mandatario, sería que se presenten las evidencias, porque “una expresión de ese tipo no tiene mayor sustento, máxime conociendo quiénes son y de dónde vienen”.

“Las palabras se toman de donde vienen, pero si es el principal responsable de lo que ha estado pasando en Honduras, y de allá venimos, del Gobierno de él”, señaló el presidente de la República.

Incluso indicó que, “como es bueno para manipular a otras personas, está engañando a otros”.

El presidente Hernández preguntó nuevamente “¿De dónde vienen estas situaciones que nos están causando tanto daño? Y ustedes muy bien lo saben”.

Indicó el mandatario que, “como es normal en Honduras, se trata con respeto a los demás, pero eso no quiere decir no decir la verdad”.

Nuevo llamado a diputados

El titular de Casa de Gobierno remarcó que, para quien desee protestar, no sólo está en la Constitución el derecho, sino que en la reforma penal está claro que lo puede hacer. Pero no lo que se puede hacer es usar la protesta pública para incendiar un restaurante o un comedor habiendo gente presente.

Ante la consulta de qué se podría hacer si no se consiguen los 65 votos de la mayoría simple en el Congreso Nacional para la aprobación de las reformas penales, refirió que “se tiene un pueblo hondureño que no solo ha sufrido, sino que está harto de esto ya”.

Hernández explicó que la oposición sabe, y aunque pueda tener una posición diferente, al igual que cierto sector del pueblo hondureño, que “yo actúo por convicción, y mi convicción es que esto se resuelve con esa categoría de terrorismo para hacerlo suficientemente contundente y resolver el tema”.

Explicó que “va a tomar su tiempo” pero se ocupa del apoyo del Congreso Nacional, porque no está en la capacidad del Poder Ejecutivo reformar los delitos.

“Le hago un llamado a los diputados y creo en la inteligencia del pueblo hondureño para que no caigan en el error de hacer algo que va a repudiar el pueblo hondureño”, porque casi todos van a procesos electorales, agregó.

Hernández consideró que en Honduras ya se vivió una lección, donde el pueblo hondureño tomó una decisión con un caso similar, y fue que en campaña electoral decían que los militares debían estar en los cuarteles y esa era la posición del Partido Libre.

Y la posición del PAC, fue que “los militares no debían estar en la calle sino en los escritorios”.

Un acierto los militares en las calles

El presidente Hernández defendió la presencia de los militares en las calles, al decir que tomar esa medida ha permitido avanzar en la lucha contra la criminalidad, como está sucediendo hoy.

Además –agregó- “no hubiésemos pasado este bache de la depuración policial sin tener los militares en eso”.

Sin embargo, advirtió que será el pueblo hondureño quien tendrá que definir.

Pero “si ellos (los ciudadanos) no tienen claro eso, estructuremos la pregunta y nos vamos a la consulta y que sea el pueblo hondureño el que decida” sobre las reformas electorales, agregó.

Dilatando la decisión

Ante la interrogante si se ha reunido con el expresidente Zelaya y si se reunirá con la bancada del Partido Liberal, en particular con su jefe, Yuri Sabas, el mandatario confió que “yo he estado conversado con varios diputados en estos días atrás en el Congreso y les he explicado este tipo de reformas”.

“Yo creo que ellos han estado estudiando el tema, pero me parece que se están tardando mucho. Yo no quisiera pensar que es porque le dan más prioridad a sus campañas; yo creo que este sería un buen mensaje que les conseguiría muchas voluntades, si toman la mejor decisión”, añadió.

En cuanto a que si se podría realizar a un plebiscito para conocer la opinión del pueblo respecto a las reformas al Código Penal, el titular del Ejecutivo expresó que la decisión está en manos del Congreso; “yo no tengo problema, existen unos parámetros en términos de tiempo”.

Confió que si la reglamentación interna del Partido Nacional permite llevar ese tema a consulta a las urnas de este instituto político, “nosotros perfectamente lo podemos hacer y allí va a salir un reflejo”.

Hernández detalló que “estamos buscando del instituto demócrata, del instituto republicano, estamos buscando de la OEA, del CNA, entiendo que el partido ha buscado a muchas organizaciones para que sean observadores del proceso y de allí va a salir una voluntad”.

El mandatario pidió públicamente a los medios de comunicación hacer encuestas, preguntarle a la población y luego trasladar a los diputados lo que está sintiendo y quiere la gente, “porque el diputado es mandadero de la gente, yo soy mandadero de la gente”.

Insistió en que “el verdadero soberano, el verdadero decisor es el pueblo, uno solo ejecuta en nombre del pueblo, así que dejo esa inquietud”.

Cortinas de humo

El presidente Hernández insistió en que las reformas al Código Penal no criminalizan ni penaliza la protesta pacífica, como lo quiere presentar la oposición.

“El hecho de que algunos líderes de la oposición estén tirando esta información, son cortinas de humo, es politizar, es usar demagogia para no hacer lo que les toca hacer y en ese sentido ellos tienen que asumir su responsabilidad y tomar una decisión”, indicó.

Consideró el mandatario que “todo mundo sabe en Honduras, por lo menos los que están en el Congreso, y cada quien que lea esa reforma, allí no dice en ningún momento que se va a penalizar la protesta pública. No, porque al final es un derecho y todos tenemos derecho de hacerlo”.

“Lo que no se puede –aseguró- es, usando el argumento de la protesta pública, incendiar un restaurante estando con personas adentro”.

“Eso es lo que ha ocurrido en Honduras y por favor (medios de comunicación) muestren esos videos porque no estuvieron ustedes ni yo, pero qué tal si hubiésemos estado?” en ese restaurante, señaló.

“Una pobre gente estuvo allí y si no salen corriendo se muere calcinada”, dijo

El presidente Hernández añadió que no se puede rehuir a este tipo de problemas y es por eso –agregó- que es triste que usen esos argumentos para evadir el verdadero

fondo del tema.

“Que el pueblo hondureño se pregunte por qué será que líderes de Libre como Mel Zelaya y los líderes de PAC, como Salvador Nasralla, están en contra de que la figura de terrorismo sea considerada para tipificar los actos más agresivos que usan las maras y pandillas o cualquier otro grupo que va a irrespetar o que va, inclusive, sabiendo que puede asesinar o a matar a alguien o a quitarle la vida a alguien con un hecho violento”, afirmó.

Fuente: Casa Presidencial

Información: Lesmán Morazán

CNAA

Nacionales Noticias