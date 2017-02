–El extremo argentino del París Saint-Germain Ángel Di María está convencido de que la “MSN es el mejor ataque” -Messi, Suárez y Neymar- que hay en “este momento”, a pocos días de enfrentarse al Barcelona en la Liga de Campeones.

“El Barça tiene grandes jugadores. La MSN (Messi, Suárez y Neymar) es el mejor ataque en este momento”, dijo Di María en una entrevista que publica este viernes el diario Marca, en la que el jugador se deshace elogios hacia Messi, su compañero de selección y rival el martes en París en la ida de octavos de final de la Champions.

“Leo es diferente al resto”, afirmó, admitiendo que es “difícil” anularle.

“Creo que para poder pararle hay que hacerlo con el equipo entero porque cuando no hace una genialidad él, deja solo a un compañero”, explicó.

El argentino se mostró convencido de que el PSG puede competir perfectamente con el Barcelona o con el Real Madrid.

“Tiene jugadores de enorme calidad. Gente como Marco Verratti que lo quiere el Real Madrid y el Barcelona, da un plus diferente al equipo. Cuando no está se siente. Creo que el PSG puede pelearle tranquilamente a Madrid o Barcelona”, dijo Di María, cuyo equipo empató el pasado año en París con el Real Madrid (0-0) y luego cayó l-0 en el Santiago Bernabéu en la fase de grupos.

El extremo argentino, que guarda un buen recuerdo de su paso por el Real Madrid, mostró su deseo de poder “eliminar al Barcelona y que me toque otra vez el Madrid en esta Champions”.

Di María también se refirió en términos elogiosos a su técnico, el español Unai Emery, del que afirmó que “es un entrenador muy exigente, ha ganado cosas con su forma de trabajar y con ella ha llegado hasta aquí”.

Aunque admitió que fue difícil asumir lo que le pedía el extécnico del Sevilla, “lo he ido entendiendo y me gusta”, y no negó que le afectó un poco la marcha de su compañero Ezequiel Lavezzi, que se marchó la pasada temporada al Hebei Fortune chino.

“Es normal. También llegué aquí un poco por él, fue él quien habló conmigo y me convenció, pero cada uno tiene su vida”, concluyó.

gr/pm

HRMH

AFP

Deportes Fútbol Internacional