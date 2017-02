Ombudsman: Ministerio Público debe investigar de oficio denuncia sobre posible existencia de escuadrones

Producto de la ola de violencia que mantiene en crisis y afecta al país, se estima que entre el 2014 y el 2016 alrededor de 16,300 personas perdieron la vida en circunstancias violentas, casos que en su mayoría se mantienen en la impunidad por falta de investigación.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, instó hoy al Ministerio Público a investigar de oficio la denuncia en la que, algunos sectores políticos, sin aportar pruebas, aseguran que escuadrones de la muerte estarían ejecutando personas.

Estamos viviendo un ambiente preelectoral, un ambiente que motiva ese tipo de expresiones, y que, por la gravedad de las mismas, debería ir acompañada de algún tipo de pruebas, expresó.

Agregó que ese tipo de denuncias son muy delicadas, por lo que, quienes las hacen, deberían aportar las pruebas correspondientes y eso podría ayudar tanto al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos como a otras instituciones del Estado a iniciar las investigaciones.

Indicó que si de las pruebas que ellos aporten se verifica que ese fenómeno estaría ocurriendo en Honduras, pondría en precario la organización misma del Estado para llevar a cabo la salvaguarda del interés superior de un Estado Democrático.

Herrera Cáceres es del criterio que con ese tipo de denuncias, en materia de derechos humanos, se pone al país en precario, porque la sustancia de un Estado democrático y social de derecho es el respeto y la protección de la dignidad humana de todos los habitantes.

Destacó que sin pruebas no tiene mucha responsabilidad una expresión de ese tipo y que afecta todos los elementos que la población esperaría tener de garantía y de confianza en quienes aspiran a dirigir el destino del país.

Es importante, según el Defensor del Pueblo, que el Ministerio Público, de oficio investigue la denuncia y pida información al respeto.

Serían delitos de un alcance tan peligroso y tan profundo de la vida en sociedad que el Ministerio Público debería tomar acciones, en el sentido de indagar, sostuvo.

Alrededor de 16,500 muertos entre el 2014 y el 2016

Consultado sobre las constantes masacres que ocurren en el país, declaró que como titular del CONADEH ha estado pidiendo que las investigaciones criminales sean hechas por quienes técnicamente están preparados para hacerlas.

Siempre estamos reclamando que la impunidad es lo que motiva, en gran parte, la generación de estas masacres repetidas, porque los responsables tienen el sentido que nunca van a ser sancionados, no van a ser detenidos, no van a ser investigados o que si son detenidos al final serán liberados, señaló.

Recomendó que el país lo que necesita es estructurar una mayor coordinación entre los operadores de justicia, con el respeto de sus independencias.

De tal manera, que la justicia siga siendo imparcial, objetiva, que se haga, desde el momento de la detención, al requerimiento, al proceso judicial, a la sentencia y eventualmente al cumplimiento de la condena, añadió.

Producto de la ola de violencia que afecta al país, se estima que entre el 2014 y el 2016 alrededor de 16,300 personas perdieron la vida en circunstancias violentas, casos que en su mayoría se mantienen en la impunidad por falta de investigación.

El ombudsman hondureño aseguró que el gobierno, por sí solo, no tiene la suficiente fuerza y capacidad para contrarrestar la ola de violencia que excepcionalmente mantiene en crisis al país.

Lo que se necesita, según el Defensor del Pueblo, es una conjunción de esfuerzos entre la sociedad y el Estado, para poder salir avante en esta crisis.

Reformas no deben ser politizadas

Declaró que temas como las reformas al Código Penal no deben ser politizadas desde el punto de vista partidista sino que, más bien, deberían ser asumidos como una responsabilidad de los representantes del pueblo, en el sentido de dialogar y encontrar soluciones que vayan orientadas al bien común de la comunidad nacional.

Al ombudsman hondureño le preocupa que, en las actuales circunstancias, los intereses colectivos del pueblo sean puestos en un segundo plano.

Señaló que la delincuencia muchas veces excede las capacidades ya sea porque hay una legislación que está retrasada o bien inaplicada como sucede frecuentemente en Honduras.

Calificó como un hecho importante que la población contribuya a la solución de sus necesidades y no dejárselo todo al gobierno

Si no participamos todos, no habrá solución a los graves problemas que nos agobian, sentenció el titular del CONADEH.

Recomendó que para trabajar contra todos esos males, que agobian al pueblo hondureño, es necesario entrar en un concepto más amplio que la seguridad pública o ciudadana, que es la seguridad humana.

Indicó que la seguridad humana toma en cuenta todas las causas y previene adecuadamente que los índices de inseguridad no sigan en aumentando y al contrario bajen, para que el Estado y la sociedad puedan avanzar en el propósito de lograr el desarrollo sostenible para toda la población.

