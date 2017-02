HEU realizará jornada de captación de sangre el 16 febrero

Por Laura Aceituno

En la Facultad de Ciencias Médicas se realizará el próximo jueves 16 de febrero, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, la primera jornada de captación de sangre, la cual beneficiará a los pacientes del Hospital Escuela Universitario (HEU).

Actualmente el banco se encuentra abastecido para sustentar las necesidades de las emergencias y cirugías programadas, pero es necesario ir sustituyendo aproximadamente de 50-200 unidades que salen a las salas antes mencionadas y de igual manera, estar preparados para los casos de accidentes grandes como se han presentado en los últimos días.

“Tratamos de mantener un inventario de 500 unidades para estar abastecidos”, señaló Criselda Elvir, jefa del banco de sangre del HEU. En ese sentido, a diario se hace una captación de 100 a 120 unidades diarias.

Requisitos

Los requisitos para poder ser donante es estar completamente sano, tener un peso mayor a 110 libras, no ser consumidor de medicamentos, no haber padecido recientemente dengue, chicungunya, entre otro tipo de brotes de patologías.

Asimismo, no se podrá considerar como donantes mujeres que estén embarazadas o en lactancia, los casos de perforaciones o tatuajes sí podrán ser voluntarios donantes siempre y cuando tengan más de un año de haber realizado los mismos.

“Les hacemos una cordial invitación porque la sangre es algo que no se puede fabricar, es un producto que solamente nosotros podemos proveerlo teniendo esa gran cualidad de ser bondadosos, de ponernos en el lugar de quien lo necesita. Si las personas no donan, no podemos abastecer el Banco de Sangre”, expresó Elvir.

Por persona se estima una unidad de sangre, la cual podría beneficiar hasta tres pacientes ya que de una unidad se pueden obtener glóbulos rojos, plaquetas, plasma fresco, entre otros. Cabe destacar que las mujeres pueden donar cada cuatro meses y el hombre cada tres meses.

Se prevé que en marzo -11, 18 y 25 como fechas tentativas- se realizarán tres jornadas de captaciones de sangre con apoyo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días.

