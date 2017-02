Presidente Hernández propone al sector agroalimentario una alianza Gobierno –productores

Conformar una alianza Gobierno-productores para actuar como socios y con objetivos puntuales en beneficio del país en una mesa permanente de trabajo, les propuso este jueves el presidente Juan Orlando Hernández a los miembros de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh).

En un conversatorio realizado en el marco del Consejo Consultivo de la Fenagh, en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Francisco Morazán (Agafam), el mandatario detalló que con la alianza se busca que el sector agroalimentario tenga la certidumbre, igual que el Gobierno, de lo que se va a lograr y en qué tiempo, “y si no lo logramos, cómo logramos eso”. Agregó que “ya no podemos seguir sólo en reuniones, tenemos que encontrar resultados”. El gobernante anunció que la mesa de trabajo comprenderá varias iniciativas, entre ellas el Plan Maestro para el Manejo del Agua, Bosque y Suelo que será presentado en los próximos días y en el que el sector agroalimentario será fundamental.

“Hay que consolidar una ruta para Honduras en el tema de manejo de agua, bosque y suelo, y debe ser en esa misma mesa”, insistió. El titular del Ejecutivo aseguró que para su Gobierno “es prioridad uno atender el sector agroalimentario, no solo porque fortalece la economía y ayuda a robustecer el comercio, sino porque de esa manera atendemos a una gran cantidad de hondureños que ya no vendrán a las grandes ciudades y nos ayudarán a producir de mejor forma el campo”.

Además, mencionó el plan de sustituir las importaciones por las exportaciones, “y para eso tenemos que trabajar fuerte en el sector productivo del país, y el agroalimentario nos puede ayudar en gran forma a la hora de obtener productos que podemos adquirir aquí en el país”.

Beneficios económicos para productores

El presidente Hernández consideró necesario difundir que todos los beneficios económicos que promueve el Gobierno, como los nuevos productos financieros Banadesa-Banhprovi y Banca Solidaria, van a ir a aquellos productores que están en la categoría de los tributantes normales, sea como personas naturales o jurídicas. Sin embargo, añadió que hay requisitos y entre ellos está el tema de los impuestos, “pero el monotributo también, porque si no vamos a seguir haciendo lo de siempre, que solo los mismos contribuyen y de ese dinero es que nosotros sacamos para Firsa; eso es para ustedes”. Mencionó que “del resto de las unidades productivas del país se está sacando recursos para priorizar los fondos que tienen que ver con este nuevo abordaje en el sector agroalimentario”. De esta forma –prosiguió- lo que se busca es evitar en el futuro traer comida de afuera cuando se puede producir en el país.

“En esa mesa que les estoy proponiendo quiero que conozcan el plan que tenemos elaborado de sustitución de importaciones, pues hay una enorme cantidad de millones de dólares que se van, por ejemplo, a Guatemala sólo con el tema de compra de vegetales, cuando podemos hacerlo aquí”, apuntó.

Se perseguirá al que adultera la leche

En relación al programa Vaso de Leche, el presidente Hernández dijo que el Gobierno garantiza que se va a comprar ese líquido para que el productor esté estimulado, “y nosotros logramos que los niños y los jóvenes tengan una alimentación diferente”.

En ese sentido –continuó diciendo- en el tema de Vaso de Leche existen unos recursos ya destinados en el presupuesto “y lo que necesitamos es garantizar que lo que vaya a consumir el niño vaya con toda la normativa y no vaya a ser un problema de contaminación”. “Quiero decirles algo con mucha franqueza y es que me preocupa bastante que muchos de ustedes venden su leche y lo que estamos encontrando en el mercado – obviamente que no es culpa de los productores, de alguien tendrá que ser la culpa-, es derivados de la leche con glicerina”, lamentó. Agregó que “yo quiero que ustedes sepan algo: yo soy productor y yo los quiero mucho a ustedes, pero yo tengo que cuidar al consumidor, es mi responsabilidad”.

“Ese tema no lo podemos esconder compañeros, porque ustedes están haciendo bien su trabajo, le venden a alguien más, pero ese alguien está cometiendo un ilícito”, acotó. Indicó que “no sé quién puede dormir tranquilo, sabiendo que alguien puede perder la vida con ganancias ilícitas que se hacen y el estigma peligroso que se puede generar para los productores, y yo estoy para defenderlos a ustedes”. “Los que están haciendo eso, sepan que ya sabemos y que no podemos permitir que siga ocurriendo”, añadió. En este conversatorio con el sector agroalimentario, el presidente Hernández fue acompañado por el ministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Paz; el Comisionado Presidencial para el Sector Agroindustrial, Julio Aparicio, y el presidente de Banhprovi, Juan Carlos Álvarez, entre otros.

Fenagh reconoce apoyo del presidente

El presidente de la Fenagh, Leopoldo Durán, desatacó el apoyo que el sector agroalimentario recibe del presidente Hernández desde que era titular del Congreso Nacional. “Antes estábamos en el completo abandono”, recordó Durán. Prosiguió que “he estado durante cinco gobiernos, 20 años, y nunca habíamos tenido ese empeño, esa claridad y ese compromiso de un gobernante para un sector tan importante de la economía como es el sector agroalimentario”, dijo. Durán apuntó que con el presidente Hernández ya llevan varios años de tener una agenda conjunta, “donde nuestras inquietudes han tenido receptividad y su compromiso de dar una respuesta oportuna a los productores”.

Fuente:Sefin

