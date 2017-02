“Mel” Zelaya dice que tráfico de droga y crímenes aumentó tras golpe de Estado

Radio América. El coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, manifestó este jueves que el tráfico de drogas por Honduras y los crímenes aumentaron después que le dieran golpe de Estado en el año 2009 y señaló además que el sistema de seguridad en el país “no funciona”.

“El mismo Estado nos tiene convencidos que la Policía está contaminada, que hay problemas en sus actividades, especialmente en el control de las fronteras para que no pase la droga. La droga sigue pasando en grandes cantidades por Honduras, reventaron algunos carteles pero me imagino que ahora hay otros… porque las fronteras no las cuidan los militares y si lo hacen es mal”, indicó.

Ante los señalamientos que durante su gobierno era cuando más avionetas con droga caían, “Mel” dijo que eso fue “una propaganda barata que la usaron para dar un golpe de Estado y siguen repitiéndola como loras en guayabal, pero eso no tienen nada que ver con la realidad… el tráfico de droga subió después del golpe de Estado, el crimen se duplicó después del golpe de Estado, esos son datos oficiales en el país”.

Sobre las reformas penales que propone el Gobierno, Zelaya dijo que como Libre tienen una posición transparente y vertical de endurecer el Código Penal si se quita el término de terrorismo, porque están cambiando esa calificación.

Zelaya indicó que ante tanta masacre, crímenes, en Honduras existen escuadrones de la muerte.

MH

