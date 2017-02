Sociedad civil conforma la “Convergencia Ciudadana” para un Estado Democrático

Radio América. Profesionales de varios sectores de la sociedad civil conformaron este jueves la “Convergencia Ciudadana” para hacer análisis y propuestas de construcción de un Estado democrático.

En una conferencia de prensa, y tratando diversos tema, la “Convergencia Ciudadana” estimó que el Gobierno debería de impulsar e invertir en la investigación del delito y no en las reformas penales.

“Somos ciudadanos antes que nada y estamos unidos por un solo objetivo y estamos preocupados, no estamos participando en política partidista, esta es una forma de hacer política, pero política nacional para el bien común, el bien del país”, dijo una de sus representantes Juliette Handal.

Mientras, el ex secretario de Defensa Arístides Mejía, en el tema de las reformas penales manifestó que no se debe politizar ya que la forma en como se está planteando es “hacer creer a la gente que si cambiamos las leyes se va a resolver el problema de seguridad nacional”.

Además señaló que, “hay un error en el planteamiento y concepción de la política de seguridad, y encima las reformas penales son violatorias a los derechos humanos porque están orientadas a reprimir las protestas, la manifestación pública o reuniones de ciudadanos que estén en desacuerdo”.

A criterio de Mejía, las reformas al Código Penal no terminará con el problema de inseguridad en el país, ya que en el país no se respeta el proceso investigativo no se captura a jefes o actores intelectuales de ciertos delitos, entre otros aspectos.

MH

