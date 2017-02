Productores de camarón que destruyen manglares serán fuertemente multados

Radio América. Entre 5,000 a un millón de lempiras serán las multas a los productores de camarón que destruyen los manglares, anuncian autoridades del Ambiente en Honduras.

José Antonio Galdames de la secretaría ‘Mi Ambiente’ recordó a los productores que la camaronicultura depende del bosque de manglar.

“Hay productores que no quieren regularizarse, quieren seguir haciendo lo de otros años, no quieren estar enmarcados en ley y eso no será posible”, manifestó.

De no someterse al proceso legal, se les impediría la exportación del producto marino (camarón) al mercado europeo.

La trazabilidad (término definido por la Organización Mundial para la Estandarización ISO 9001:2008) indica que para la compra-venta del producto se debe cumplir con toda la legislación, precisó el funcionario.

