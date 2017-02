UNAH realizará foro sobre reformas penales que afectan libertad de expresión

La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, informó que la institución realizará un importante foro para abordar lo relacionado con las recientes reformas penales que atentan contra la libertad de expresión.

“El tema de la libertad de expresión es un tema sensible en cualquier país y obviamente la forma cómo se introdujo al Parlamento, sin haber tenido un debate previo, sin lugar a dudas genera mucha más incertidumbre”, dijo.

En ese sentido señaló que el panel contará con expertos nacionales e internacionales en la temática y como parte del mismo se hará un estudio comparativo con la legislación de países como México, Colombia y España, que han tenido situaciones de violencia similares a las hondureñas.

Según lo expresado por la funcionaria, con esta iniciativa se busca conocer si realmente esto apunta a una restricción de la libertad de expresión que no procede en un régimen democrático, o si es una salvaguarda para fomentar valores de convivencia.

“Como Universidad nos sentimos responsables de hablar de este tema de manera científica y legal, y sobre todo en un resguardo de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía”, dijo.

Reformas penales

Con las reformas aprobadas esta semana por el Congreso, el artículo 335 del Código Penal establece que se sancionará con una pena de cuatro a ocho años de prisión a quien a través de los medios de comunicación o difusión haga apología del crimen.

La funcionaria planteó el veto como salida, mientras se produce una discusión más abierta y transparente, que reduzca la incertidumbre.

“Un tema como este amerita que tenga toda la claridad para que las suspicacias no se profundicen y las dudas no causen más daño del que ya hay en el país. El Presidente bien pudo dejar en suspenso este artículo mientras no haya un debate más amplio”, acotó.

Fuente: Presencia Universitaria

