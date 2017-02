Cardenal: no se puede servir al dinero y al verdadero Dios

Radio América. Después de participar en la reunión del Consejo de Cardenales en el Vaticano, en la homilía de este domingo oficiada en la catedral metropolitana, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga la referirse a las personas que se dedican a la avaricia del almacenamiento de dinero citó un texto griego, “ustedes no pueden servir al dinero y al verdadero Dios”, al tiempo que se preguntó, por qué se sigue haciendo ese culto falso que solo lleva al vacío interior.

Agregó que no se quiere aprender de la historia donde muchas personas acumularon propiedades y bienes materiales comerciando con la sangre, la salud, difundiendo la droga ahora se encuentran en la cárcel fuera de su propio país extraditados y que todo lo que acumularon de quién es?.

“De qué le sirve al ser humano acumular cosas y no crecer como personas y no acumular amor para servir. El papa Francisco nos ha dicho: yo nunca he visto un funeral que vaya seguido de un camión de mudanzas, porque lo que tenemos en este mundo ahí se queda sin llevarse siquiera la ropa.

En ese sentido, el purpurado hondureño reverenció que lo primero que se debe aprender a administrar es nuestra vida y salud y preguntarse a que se dedica el tiempo.

