Al menos 120 plantas procesadoras de lácteos certificadas por la SAG

Radio América. A raíz de las informaciones difundidas hace un par de semana en que para el procesamiento de leche y de productos lácteos se estaría usando glicerina, las autoridades de Agricultura hasta el momento informaron que 120 procesadoras que ya están certificadas al tiempo que informaron seguir con los operativos para revisar que no se utilice ese componente.

En vista del tema, el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Jacobo Paz, en torno al cierre de las plantas de productos lácteos que utilizan glicerinas, dijo que eso le corresponde al Ministerio de Salud, sin embargo, aseguró que se certifican a las procesadoras de leche.

No obstante, el funcionario aseveró que, “es un tema que debe verse con toda la objetividad del caso porque no todas las plantas utilizan productos que no son adecuados para la salud, al contrario añadió, existen muchas procesadoras que tienen productos de calidad y de exportación”.

Para que las plantas puedan vender sus productos antes tienen que mostrar sus certificados a las autoridades de SAG, SENASA, mediante un código para que los consumidores conozcan que el producto proviene de fábricas certificadas.

