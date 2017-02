WhatsApp da marcha atrás y restablecerá los antiguos estados

No ha tardado mucho WhatsApp en echar marcha atrás y rectificar ante la escasa aceptación que ha tenido la última de sus novedades. El lanzamiento de los nuevos Estados no ha gustado demasiado a los usuarios, que se quejaban tanto de la pérdida de privacidad, como de lo innecesario que resultaba conocer el día a día de personas con las que no se tiene demasiado contacto pero cuyo número se encuentra en su agenda de teléfonos. Además, había desaparecido la lista de contactos y favoritos de la aplicación, lo que dificultaba la tarea de iniciar una conversación con un nuevo usuario.

Los nuevos estados convivirán con los antiguos, que ahora se llamarán taglines en inglés

Así las cosas, y tras una semana, la compañía ha decidido recular y modificar la manera de uso de estos nuevos estados (que no hacen sino copiar una funcionalidad ya disponible en Facebook, Instagram y Snapchat) para dar marcha atrás y retornar a una situación similar a la de inicio.

Con la nueva actualización, también habían desaparecido los antiguos estados de WhatsApp, esa frase que servía de “bienvenida” a los usuarios y que cada cual modificaba a su antojo. Muchos se habían quejado también por haber perdido esa funcionalidad.

Haciendo caso a sus peticiones, WhatsApp ha anunciado que revertirá ese cambio y restaurará los tradicionales estados de WhatsApp (que convivirán con los nuevos) en la próxima actualización de la aplicación, tanto para iOS como para Android.

Para evitar la confusión con los nuevos estados, los “antiguos” pasarán a llamarse “tagline” (en inglés), aunque aún se desconoce cuál será su traducción en castellano. Puede que sea “titulares” o “lema”, pero la compañía no ha confirmado la nueva denominación todavía.

Tampoco ha confirmado la fecha de lanzamiento de la próxima actualización de la app, en la que volverán los estados antiguos, pero la rapidez en la reacción ha satisfecho las peticiones de algunos usuarios, que han mostrado su alegría por la decisión en redes sociales como Twitter.- sm

Fuente: trecebits.com

