Comisión Depuradora insta a Seguridad cancelar más de 800 policías

Radio América. La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, instó este miércoles al Secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, cancelar a 815 oficiales, agentes de escala básica y personal auxiliar de diferentes organismos de esa entidad.

La instancia depuradora recomienda además cancelar por reestructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional de Honduras, recientemente aprobada, 698 de ellos, que forman parte de las Unidades Departamentales de Prevención (UDEP) No. 7 de El Paraíso, No. 15 de Olancho, No. 16 de Santa Bárbara, No. 17 de Valle y No. 18 de Yoro; de las Unidades Metropolitanas de Prevención (UDEP) No. 8 de la Colonia Rivera Hernández del municipio de San Pedro Sula en Cortés, No. 9 del municipio de La Lima en Cortés, No. 10 del municipio de Choloma en Cortés, No. 11 del municipio de El Progreso en Yoro y No. 12 del municipio de Villanueva en Cortés.

Asimismo, en su comunicado se pide cancelar por reestructuración a policías que forman parte de la Dirección de Vialidad y Transporte y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) del municipio de San Pedro Sula, Cortés, Dirección de Servicios Policiales Fronterizos, Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, Dirección Administrativa y Finanzas, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Logística y otras unidades policiales.

Del mismo modo, la Comisión Especial recomendó al titular de la cartera ministerial de seguridad pública, cancelar el acuerdo de nombramiento por retiro voluntario, en aplicación del artículo 109, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a 117 policías y personal auxiliar de la institución.

Es de mencionar que con esta resolución tomada por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, el número de policías cancelado asciende a 3913 oficiales, agentes y auxiliares.

RESUMEN DE LOS 815 POLICÍAS CANCELADOS POR LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

19 de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) No. 08: Colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula, Cortés.

· 9 de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) No. 09: Municipio de la Lima, Cortés

· 36 de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) No. 07: El Paraíso

· 87 de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) No. 15: Olancho

· 32 de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) No. 16: Santa Bárbara

· 24 de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) No. 10: Municipio de Choloma, Cortés

· 29 de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) No. 11: Municipio de El Progreso, Yoro

· 61 de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) No. 17: Valle

· 53 de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) No. 18: Yoro

· 30 de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) No. 12: Municipio de la Villanueva, Cortés

· 51 de la Dirección de Vialidad y Transporte del municipio de San Pedro Sula en Cortés

· 20 de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) del municipio de San Pedro Sula en Cortés

· 11 de la Dirección de Servicios Policiales Fronterizos

· 39 de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales

· 10 de la Dirección Administrativa y Finanzas

· 45 de la Dirección de Recursos Humanos

· 41 de la Dirección de Logística

· 101 de otras unidades policiales

· 117 por Retiro Voluntario.

AVANZAN EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

La Comisión Especial, se prepara, una vez finalice con la evaluación de la idoneidad de los miembros de la escala básica policial, para identificar los nuevos líderes de la cúpula de la Policía Nacional y de esta manera configurar el renovado liderazgo de la institución; consolidar la reformas en el Instituto Tecnológico Policial (ITP) y avanzar en la modernización del Sistema Educativo Policial del nivel superior, con énfasis en la actualización de la currícula y mejoramiento del staff de docentes e infraestructura de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) y la Universidad Nacional de la Policía (UNP); fortalecer las capacidades del Sistema de Investigación Criminal y propiciar una mejor articulación y coordinación con otras unidades de inteligencia e investigación del Estado; implementar un nuevo Sistema de Investigación y Evaluación de los integrantes de los diferentes organismos policiales; e incidir para que se apruebe el paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial, entre otros.

ASCENSOS POLICIALES

Finalmente, los integrantes de la Comisión Especial están a la espera de la evaluación que el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, está haciendo a la lista de 225 oficiales recomendados a ser ascendidos al grado inmediato superior; dicha nomina fue entregada al mandatario hace algunos días y fue realizada luego de un exhaustivo trabajo de examen ejecutado en el marco de las funciones establecidas en el Decreto Legislativo Numero 21-2016 y en el Decreto Ejecutivo Número PCM 029-2016, y conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional y en el Manual de Procedimientos para el Proceso de Ascensos de la Policía Nacional (Acuerdo No. 1190-2009).

