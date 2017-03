Padre nicaragüense exige justicia por violación y muerte de su hijo en Tegucigalpa

Radio América. Un ciudadano nicaragüense exigió públicamente este miércoles que se haga justicia en Honduras por la muerte de su hijo, hecho ocurrido el 13 de noviembre de 2016 en la orilla del río Choluteca y cerca de la primera avenida de Comayagüela.

El señor Raúl Ernesto Pérez cuestionó que una persona que había sido capturada como sospechosa de haber raptado, violado y asesinado a su vástago Gabriel Antonio Pérez Martínez (10) lo dejaron en libertad, y advirtió que podría tomar justicia por sus propias manos.

Pérez dijo que desde el día que encontró a su hijo muerto no puede dormir y escucha las voces del menor pidiéndole auxilio.

Agregó que él tiene identificado al asesino del infante y le pide que se le enfrente. “No quiero que me friegue por detrás, que sea de frente, quiero que luche conmigo como luchó con mi muchachito; si tuvo el corazón de fregar a mi hijo que lo haga conmigo, a ver si va a hacer lo mismo, y si me friega por detrás va a sufrir las consecuencias”, advirtió.

Pérez manifestó que ya no confía en la autoridad de Honduras, asegurando que si en Nicaragua si hubiese pasado ese caso el criminal ya estuviese preso.

“No sé qué trato hicieron con el hombre (supuesto criminal) que lo dejaron ir. Yo pido a los medios de comunicación que me ayuden, no tanto por mí, sino por otros niños, otros padres, que no quiero que sufran lo mismo que sufro yo”, dijo acongojado”.

Pérez dijo que siempre ha venido a Honduras a vender dulces y artesanías, y que el año pasado quiso traer a su hijo a pasear, lamentando que sólo vino a que se lo mataran.

MH









Nacionales Noticias