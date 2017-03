Rectora confirma cobro por medicamentos según receta en HEU

Radio América. En torno a los nuevos cobros a los servicios que se realizan en el Hospital Escuela Universitario (HEU), la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); Julieta Castellanos, confirmó que las autoridades hospitalarias decidieron que, si van dos medicamentos se cobrarán diez lempiras y si son tres, 15.

No obstante, Castellanos, dijo que si existen familias que no pueden pagar esas cantidades no lo cancelarán, si embargo explicó, que por permanecer un día el paciente en cuidados intensivos al hospital le cuesta al menos 50 mil lempiras diarios. “Lo que se está pidiendo es un cobro de 500 lempiras por el tiempo en que estará el paciente; esas cantidades que se cobran es un como un fondo recuperado”, precisó, la rectora.

Ejemplificó, que si al centro hospitalario llega algún campesino o, cualquier persona que sus familiares tengan capacidad adquisitiva pagará de entre 100, 200 lempiras o hasta 500 como cuota máxima a cancelar.

En cuanto al cobro por los servicios hospitalarios puntualizó, “creo que no existe un enfoque integral porqué en el Hospital San Felipe se cobra más que el HEU, para el caso en el primero se tiene cobros de 700, en el segundo centro asistencial solo 200.

CNAA



