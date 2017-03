Empresario extranjero se va de Honduras víctima de la delincuencia y violencia

Radio América. El empresario de origen griego Yannis Piotoyanakis, anunció este viernes en una entrevista al programa Línea Directa, de Teleceiba Internacional, que se va de Honduras ante la alta ola de violencia que cobró la vida de su esposa Claudia Yosselyn Rosales (20), asesinada el 23 de febrero en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

Piotoyanakis también ha sido víctima de la delincuencia en sus negocios en La Ceiba.

El ciudadano extranjero dijo entre lágrimas que ama mucho a Honduras, y aunque no es su deseo abandonar el país lo hace porque siente que no lo han tratado bien en La Ceiba, y porque su corazón está vacío por la muerte de su esposa.

“Mataron a un ángel, mataron a una mujer, destruyeron mi vida, destruyeron mi negocio”, expresó refiriéndose a las personas que cegaron la vida de la joven Claudia Rosales.

“Yo no puedo trabajar, y voy a cerrar mi negocio. Me voy de Honduras, porque esta ciudad no me trató bien, el alcalde no me trató bien, el juez municipal tampoco, y se los regalo (no menciona qué, pero podría ser sus negocios)”, señaló

“Me voy a ir, yo amaba a este país, yo llegué aquí, el dinero que tenía lo invertí para hacer un negocio, y encontre algunas personas mejores (buenas), pero me voy”, reiteró.

Piotoyanakis aseguró que no es por miedo que se va de Honduras. “Lo hago porque mi corazón está vacío, porque no tiene sentido y porque quiero escapar para recobrar mi vida”.

