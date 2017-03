Hacer frente común a políticas migratorias de EEUU, recomienda ex-canciller a países latinoamericanos

Radio América. Hacer un frente común con todos los países de Latino América para “enfrentar” las nuevas políticas migratorias emprendidas por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, recomendó este viernes la ex Canciller de la República, Mireya Agüero.

En ese sentido, la ex-titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó, “yo creo que no solo es una cuestión de diplomáticos hondureños, porque entiendo que un frente común a nivel latinoamericano sobre todo en temas de migración, de comercio y otros aspectos que la administración Trump ha puesto en duda por su línea de “construccionismo” o de cambio de reglas (inmigratorias) será interesante de no solo para Honduras si no en el resto de las naciones latinoamericana como reaccionan a ese tipo de políticas.

” Yo esperaría que a nivel de rea-comodo de las políticas exteriores y de las políticas que tocan a los países de América Latina y del resto del mundo por lo álgido del tema migratorio es algo inusitado e ilógico en un mundo globalizado”, subrayó, Agüero.

Es de mencionar que en estos dos meses del año las deportaciones de ciudadanos centroamericanos, mexicanos y otras naciones del área latinoamericanas en algún grado se han visto incrementadas por el “endurecimiento” de las políticas inmigratorias tomadas por las nuevas autoridades estadounidenses.

CNAA



