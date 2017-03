“Pepe” Lobo: “Por nuestra lucha con el narcotráfico esos ataque llegarían”

Radio América. El expresidente Porfirio Lobo Sosa un día después de los señalamientos en su contra por parte de un exjefe del cartel de “Los Cachiros”, manifestó este martes que “son falsas” pretendiendo “con calumnias reducir su condena en los Estados Unidos”.

El exmandatario hondureño acusado por Devis Rivera Maradiaga junto a su hijo Fabio Lobo en un Tribunal Federal de Nueva York de millonarios soborno a cambio de protección durante su gobierno en 2010-2014, dio la cara compareciendo este mediodía ante la prensa nacional que se concentró en las afueras de su residencia en Tegucigalpa.

Lobo Sosa reiteró que las acusaciones trascendidas en las últimas horas “son falsas”, tal y como lo había hecho horas antes en su perfil de la red social de Facebook.

Avanzadas sus declaraciones Lobo recordó que en su Gobierno se realizaron las primeras incautaciones en cuanto a su lucha contra el narcotráfico, en este caso contra “Los Cachiros” que operaban en el corredor atlántico.

“Desde ese momento Honduras ha extraditado a 18 criminales que han tratado de acabar con el país. Era de esperarse que por nuestra lucha con el narcotráfico esos ataque llegarían tarde o temprano como ha pasado en otros países que han luchado con esas bandas criminales”.

Trajo a memoria casos como el del expresidente colombiano, Álvaro Uribe y Fernández de la República Dominicana.

No son palabras, es testimonio

“Lo mio no son palabras, repito, lo mio no son palabras, es mi testimonio de vida que desde mi función como presidente del Congreso hasta mi función como Presidente de la República son muchas las leyes que di contra la delincuencia y crimen organizado”, entre ellas la Ley de Extradición y la Ley de Privación de Dominio.

Manifestó que Rivera Maradiaga a quien calificó de “delincuente” ha expresado “calumnias queriendo poner en duda mi testimonio de vida y mi lucha contra la criminalidad, que puede ser verificada”.

Afirmó que “no soy, ni sería amigo, socio o colaborador de estos delincuentes”.

Se extendió expresando que aunque no esté en el ruedo político “compitiendo electoralmente, no me arrepiento ni me arrepentiría de mis acciones contra la delincuencia y si me tocará de nuevo lo volvería hacer”.

“Un delincuente para tratar de salvarse miente, miente y miente”, agregó.

“Estando a tan pocos días de las elecciones -internas- no será que a estos delincuentes no les conviene que el Partido Nacional esté en la lucha contra la delincuencia. ¡Se las dejo por ahí!…”, dijo casi al término de la comparecencia.

Sin fase de preguntas y respuestas, se dio la vuelta dando por terminada sus declaraciones.

HRMH

