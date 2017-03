Capacitan empresas hondureñas para exportar productos agroindustriales a Europa

Radio América. Al menos 24 empresas se capacitan a través de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, para exportar a la Unión Europea, el valor agregado del café, langosta, cacao y chiles jalapeños y rellenos, informó este día, la asesora técnica del PRAIAA-Sieca, Marissa Mont.

El mecanismo, de acuerdo con la representante del organismo regional se encamina a probar las herramientas de marketing, para que las empresas realicen una buena promoción comercial de sus productos y conozcan los requisitos para exportar al mercado europeo.

Agregó, que muchas veces un producto puede tener mucha calidad pero si no cumple con los requisitos no podrá ingresas al mercado en mención. “Por eso se les está capacitando no solo en los aspectos legales, sino también en cómo realizar ese mercadeo en el viejo continente (Europa), debido a las exigencias de los consumidores.

Entre los empresas participantes hay cooperativas cafetaleras para exportar café con valor agregado, asimismo, productos como el chocolate, langostas, comidas preparadas como ser jalapeño rellenos con queso y camarón, entre otros productos, finalizó, Mont.

CNAA



Nacionales Notas Positivas Noticias