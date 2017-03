Diputado Oscar Nájera niega señalamientos o vínculos con narcotraficante “Cachiro”

Radio América. Luego de ser señalado por un narcotraficante de la banda criminal de “Los Cachiros”, preso en Estados Unidos, el diputado por el departamento de Colón Oscar Nájera dijo que esas acusaciones del ex-narco, ” a mí eso me tiene sin cuidado, porque aquí nos conocemos, quienes somos y dónde he estado.

“Aunque no deja de preocuparme, pero eso me tiene sin cuidado porque son informaciones que yo desconozco, aunque no niego que no los conozco porque somos del mismo pueblo, nací en la aldea de San Isidro, y todos sabemos a que nos hemos dedicado en nuestra vida, que todo ha sido de forma transparente y ecuánime, así que estoy tranquilo y no tengo que esconder”, aseguró, el parlamentario nacionalista.

Acto seguido agregó, “Siempre he tratado de conducirme de la mejor manera, y ante todo soy un hombre temeroso de Dios, y jamás vamos a cometer un acto ilícito que vaya en contra de los principios morales y de la familia”.

“Estoy listo para cuando quieran investigarme, todos los bancos conocen mis orígenes y en todas las empresas en que he tenido relaciones comerciales han sido única y exclusivamente en lempiras; jamás he manejado cuentas en dólares, porque no nos dedicamos a las exportaciones sino a vender productos hondureños que pagan en moneda nacional”, sostuvo.

El parlamentario señalado por el narcotraficante de los “Cahiros” dijo desconocer a que se debe las acusaciones, mas bien aseveró que podría tratarse de “una película de teatro o drama” y por tanto cree no preocuparse o molestarse porque su vida según él ha sido muy correcta.

Para finalizar, indicó estar listo en cualquier estamento e instancia para que se le investigue.” Que investiguen a profundidad todas mis andanzas y mis relaciones productivas, produzco maíz, palma africana y hasta cerdo para la gente pobre de mi departamento”.

CNAA

Dos diputados y un alcalde -

El exlíder de la banda Los Cachiros aseguró también que el cártel fue asistido por políticos como el diputado Oscar Nájera (del oficialista Partido Nacional, derecha), el exdiputado Juan Gómez -que fue “testaferro” de Los Cachiros y asesinado en enero de 2015- y el alcalde de Tocóa, departamento de Colón, Adán Fúnez, entre otros, a cambio de sobornos.

Rivera Maradiaga sostuvo que Nájera participó de una reunión de Los Cachiros con Porfirio Lobo en su casa de El Chimbo, en las afueras de Tegucigalpa, poco después de su elección como presidente en noviembre del 2009.

También confesó que se entrevistó con el diputado Fredy Nájera (Partido Liberal, derecha) y con narcos como Juan Ramón “Moncho” Matta, Luis Valle, Tito Montes Bobadilla y Juan Carlos Montes Bobadilla para hablar del zar antidrogas de Honduras, Julián Arístides González. AFP.

nl/dg

Nacionales Noticias