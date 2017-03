Ganaderos y agricultores con exoneración estiman beneficio de L.150 millones en primer trimestre del año

Radio América. El sector ganadero y agricultor estiman que se beneficiarán en este primer trimestre del año con al menos 150 millones de lempiras debido a la exoneración del 15% del Impuesto Sobre Ventas (ISV), afirmó este miércoles el presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Valle de Sula (AGAS), Héctor Ferreira.

No obstante dijo que con los nuevos requisitos para obtener el beneficio del ISV confían que con la mesa de trabajo convocada por el Presidente Juan Orlando Hernández con Finanzas esperan llegar a una solución completa en cuanto al tema de las exoneraciones, aseveró.

Acto seguido, el dirigente ganadero apuntó, “nosotros no pedimos ningún tipo de trato especial sino simplemente que las reglas sean claras para que el productor no busque en todos lados donde se habla de un tema en donde en realidad no están siendo beneficiados todos los agricultores.

Puntualizó que si las personas están registrados como productor debería de estar el Régimen Tributario Nacional (RTN), para ser beneficiados con la exoneración de impuestos, sin embargo para mediados de este mes esperan que esté todo listo o arreglado la situación.

