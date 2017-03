BCH: Pese a medidas migratorias, tendencia en envíos de remesas es normal

Radio América. Pese a que el envío de remesas de parte de los hondureños residentes en Estados Unidos incrementó en el pasado mes de enero, el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Manuel de Jesús Bautista, reveló este día que la captación de divisas en los dos primeros meses del año bajó a un 9.7% en comparación al año 2016 que alcanzó un 11%.

Refirió, que la tendencia del envió de las remesas en el año 2015 creció en un 17%; en el 2016 un 11%, y en lo que va de este año solo ha crecido un 9% con una tendencia normal sin haber muchos exabruptos sino de acuerdo con la capacidad de la actividad económica de Estados Unidos.

“Las remesas están fluyendo igual que el año pasado donde hasta el 5 de marzo del año pasado habrían ingresado unos 66 millones de dólares más mientras que en el actual periodo las divisas ingresadas a esta fecha asciende a 59 millones, informó Bautista.

No obstante, el titular del BCH exhortó que mientras no se tomen medidas en la nación del norte no se puede estar haciendo acopio de especulaciones sobre que el envió de remesas por parte de los compatriotas serán negativas.

