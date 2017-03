Real España oficializa llegada de Devron García al club

Radio América. El conjunto sampedrano del Real España, presentó este lunes en conferencia de prensa al defensa Devron García,como nuevo integrante de la “máquina”.

El futbolista llega procedente del Orlando city de la MLS, y jugará a préstamo con los “catedráticos”, en el próximo torneo de la Liga Nacional. García estará ligado por dos años y medio dijeron los directivos del equipo.

“Quiero aprender y crecer mucho en este equipo, vengo a trabajar fuerte a recuperar mi nivel a sacarle provecho a los conocimientos del entrenador Ramón Maradiaga”, dijo el jugador.

“Fue una experiencia muy bonita salir al extranjero, tal vez no me fue como esperaba, pero el fútbol da revanchas y la mía será con Real España, no me incomoda solo entrenar y jugar hasta el siguiente torneo”, concluyó el defensa .

NC

