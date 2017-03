Nasralla: Elecciones internas solo fue para gastar 807 millones de lempiras

Radio América. A criterio del coordinador general del Partido Anti Corrupción (PAC), Salvador Alejandro Nasralla, las elecciones primarias realizadas ayer domingo solo fueron un ejercicio para gastar más de 800 millones de lempiras, según él, al no haber un Tribunal Supremo Electoral (TSE) independiente no existe una “verdadera” democracia en el país.

El líder del PAC, apuntó, “realmente no hubo una democracia, esto fue para gastarse 807 millones de lempiras y para querer decirle al mundo que existe democracia cuando no la hay; por qué no puede ser que en la mañana las personas votaron, no les marcaron el dedo y volvieron por la tarde a votar por tanto, los nacionalistas en gran parte del país votaron dos veces y en ese sentido, habrá que considerar las cifras que van inflar en el TSE, cómo las que consiguieron”.

En cuanto al papel desarrollados por los observadores internacionales en el proceso electoral primario ocurrido ayer domingo, el presidencial aseveró, “creo que van a llevar bonitos recuerdos, está muy cerca Santa Lucía y Valle de Ángeles, que llevarán cosas muy bonitas del país, porque fundamentalmente solo vienen a mirar porque no son observadores.

“Mientras no halla una supervisión y un TSE independiente y que además, tenga representación de los partidos mayoritarios esto va seguir siendo una vergüenza y una mentira”, esto Nasralla lo dijo al referirse a las elecciones internas ya realizadas.



Nacionales Noticias